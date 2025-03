Medialunas de nuez, en pocos minutos tenés unos bocados listos para el mate

Lista de Ingredientes manteca: 200 gr nueces picadas finitas: 100 gr harina leudante: 350 gr azúcar: 100 gr yemas: 2 leche: c/n azúcar impalpable: c/n

Cómo se hace

Hacer un arenado con la manteca fría en cubitos, las nueces picadas, la harina y el azúcar. Agregar las yemas. Si hace falta agregar un chorrito de leche. Formar una masa. Tomar bolitas, estirar un poquito los extremos y dar forma de medialunitas sobre una placa levemente enmantecada.

Cocinar en horno, previamente precalentado, a 160/170° C (horno medio) por 8-12 minutos. En caliente, espolvorear con azúcar impalpable. Una vez frías, se guardan en un recipiente dónde no se humedezcan. Si aguantás no comerlas, cuantos más días pasan más ricas se ponen.

