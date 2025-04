Planes sociales: a último momento bajaron a Omar Gutiérrez, Gaido y Figueroa de la lista de testigos

El abogado-imputado Alfredo Cury pidió, a último momento del viernes, que bajen de la lista de testigos al gobernador Rolando Figueroa, al intendente Mariano Gaido y al exgobernador Omar Gutiérrez. Por este motivo ninguno de los tres será citado a declarar en el juicio oral por la estafa con planes sociales.

Las razones de la decisión del abogado por ahora se desconocen. Lo que trascendió este sábado a la mañana es que entre el mediodía y la tarde del viernes envió tres correos electrónicos a la Oficina Judicial para informar que ya no tenía interés en la presentación de los tres testigos.

Diario RÍO NEGRO intentó hablar con Cury, pero no contestó los llamados.

En el caso de Omar Gutiérrez, no había oposición de la fiscalía por lo que su presencia como testigo en el juicio no tenía inconvenientes.

Pero como adelantó este diario, que lo convoquen o no dependía exclusivamente de la voluntad del abogado que lo citó y que ahora lo desiste.

La situación de Gaido y Figueroa era más compleja, porque había cuestionamientos de la fiscalía y su citación a juicio dependía de la resolución de la jueza Carina Álvarez que se conocerá el miércoles 9. Ahora que el abogado perdió el interés, ya no hay nada que resolver.

Qué le quería preguntar a Gutiérrez

Durante la audiencia de control de acusación del martes 1 de abril, Cury dio las razones por las cuales quería que se presente a declarar Omar Gutiérrez. El abogado se defiende a sí mismo y al exdirector de planes sociales Ricardo Soiza.

«Tiene que venir a juicio para dar explicaciones. Se le va a preguntar sobre la contención política a los referentes, con qué organizaciones hacía acuerdos, él firmaba y autorizaba los planes sociales»

«Otro bloque de preguntas estará relacionado con la firma de los montos que él impartía para el pago de planes sociales, así como las órdenes que daba, con qué organizaciones hacía acuerdos y cuáles no, y cómo eran las metodologías para solucionar los conflictos en Neuquén».

El abogado-imputado dijo que Gutiérrez «hablará del funcionamiento normal de la administración pública y dirá que no había ningún listado paralelo» de beneficiarios de planes sociales como sostiene la fiscalía.

«El gobernador me conoce»

«El gobernador me conoce», presumió Cury. E insistió en que «dio instrucciones para contener a los referentes, daba instrucciones a Soiza para trabajar con los referentes del partido, y él firmaba y autorizaba el tema de los planes sociales».

El viernes al mediodía este diario habló con el fiscal jefe Pablo Vignaroli quien confirmó que no tenía objeciones a la presentación de Gutiérrez como testigo. Hasta esa hora no había ingresado ninguno de los correos electrónicos del defensor a la casilla de la Oficina Judicial, y no estaba cargado en el sistema Pehuén su desistimiento.