Fútbol femenino en Río Negro y Neuquén: el ejemplo de lucha de Carolina Magnalardo

La Presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino de Río Negro y Neuquén, Carolina Magnalardo, pasó por En Eso Estamos de RN RADIO (FM 105.7 en Roca y FM 90.9 en Neuquén) y dejó varias frases interesantes sobre el presente de la disciplina en la región, el crecimiento de la Asociación y el panorama futbolero a nivel global.





«La historia de la Asociación es interesante, fue de mucha lucha. A lo largo de los años me daba cuenta que las oportunidades para las jugadoras no existían, había casos muy aislados. En Roca teníamos el caso de Vale Cotelo, pero era algo que tenía mucho esfuerzo personal. El talento estaba, pero costaba que las jugadoras tuvieran la posibilidad de salir de la región», relató Magnalardo en el comienzo de la nota.

«Cuando empecé a cubrir los torneos en los barrios, empezó a dar vuelta la idea de generar un espacio más oficial, y empecé a convocar a referentes. Me decían que sí, pero después nadie iba a la reunión. Así fueron pasando los años», agregó. Vale destacar que este proceso comenzó a finales de los 90′ y comienzos de los 2000, situación por la que Caro asegura que lleva peleando «más de 20 años».

Para entender el cambio de paradigma, Carolina ejemplificó: «Nosotras estábamos acostumbradas a que las cosas eran así. Si el torneo barrial era malo, ‘demasiado que armamos el torneo’. Estábamos acostumbradas a esa violencia, esa discriminación».

«En el año 2010 me fui a vivir a Europa, viví un tiempo en Frankfurt, y veía de primera mano cómo era el tema con el fútbol femenino. Los estadios, el fanatismo de las niñas desde pequeñas. Allá, desde muy pequeñas, las niñas van a la escuela de fútbol. Y las familias lo tienen muy aceptado, acá siempre decimos que la primera discriminación viene cuando la familia no acepta que una niña juegue al fútbol», relató.





Y allí vino el cambio. «En Francia 2019, cuando cubrí mi tercer Mundial de Fútbol Femenino, me pareció que era el momento histórico ideal para insistir. Sentí que era la última chance, y volví a convocar a referentes, porque es un espacio de mujeres, varones y disidencias», señaló. «A fines de ese año fueron las primeras reuniones. El 8 de marzo de 2020 ya marchamos por primera vez como Asociación, y a partir de ahí empezamos».

Sobre los distintos panoramas, insistió en que «tanto las nuevas generaciones como las enseñanzas que nos deja a diario el feminismo han sido clave para el crecimiento de la Asociación. Antes era ‘conformate o jodete’, y ahora entendimos que no, que cuando la lucha es colectiva las cosas cambian. Hemos dado pasos importantes. Mujeres y disidencias se han dado cuenta que juntes es posible. El objetivo común nos lleva a dar grandes pasos y conseguir estas cosas».

Magnalardo aseguró que «en muchos casos ha cambiado la situación. Hoy muchas jugadoras tienen una entrada, pero no siempre es justa y no alcanza. La semi profesionalización, que se da en Buenos Aires, fue meter un poco de presión a todo el país. En una época, acá en Neuquén, si ganabas el torneo no te daban nada. Y era oficial. Entonces las jugadoras preferían ir a jugar torneos a otras ciudades por plata. Ahora la cosa va cambiando».





«El mensaje a las nuevas generaciones es que se puede llegar. Han tenido la posibilidad de ir, volver, tener experiencias afuera. Esta lucha nos llevó a tener más espacios», aseguró, antes de meterse de lleno en la cuestión de la violencia en las canchas.

En este sentido, expresó que «vemos mucha violencia desde las familias que acompañan a la cancha. Vemos con preocupación a madres y padres en el fútbol femenino infantil, y eso me habla de una violencia que se vive en la casa, en el seno familiar. Damos clínicas y charlas, y obligamos a hacer esas clínicas para participar del torneo por ejemplo. Cuando vos planteás situaciones que se enmarcan en hechos de violencia o discriminación, podés bajar la información al plantel».

Por último, dejó la invitación para las chicas que quieran sumarse al mundo del fútbol, hayan tenido o no experiencia previa: «En la Asociación tenemos buenos contactos en casi todas las ciudades para quienes quieran sumarse y empezar a jugar al fútbol. Lo importante es que quienes quieran comenzar lo hagan sabiendo que todo se aprende. El deporte en equipo te abre la cabeza. Estar dentro de un equipo, con un objetivo en común y más allá de lo que pase con un resultado, te da valores y te forma como un ser humano».



Escuchá la entrevista con Carolina Magnalardo en «En eso estamos» de RN Radio:

Carolina Magnalardo, al aire de En Eso Estamos.



Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.