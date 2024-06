Así sería la nueva camiseta de Boca para la próxima temporada

Esta semana, el mundo Boca conoció cómo sería la nueva camiseta para la próxima temporada. En redes sociales filtraron el nuevo modelo de la clásica azul y oro con detalles llamativos y algún parecido al posible modelo de River. Los detalles.

A pocas horas de conocer su próximo rival en la Copa Sudamericana, que será Independiente del Valle o Liga de Quito en Ecuador, Quito, ambos que bajarían desde la Libertadores, se conocieron detalles de la nueva camiseta xeneize.

Todavía resta la oficialización por parte del club y la marca deportiva de las tres tiras que viste al plantel, pero desde distintas cuentas que cubren al Xeneize, dieron a conocer una serie de fotos de cómo es la nueva camiseta que le prepara la marca al conjunto de La Ribera.

El frente y la parte de atrás de la camiseta.

La casaca presenta varios rasgos similares al modelo actual, aunque la principal diferencia se da en la clásica franja amarilla que atraviesa el medio. Se le agregará un un diseño combinado con diferentes tonalidades de ese color llegando al naranja.

Además, el modelo presentaría una similitud con la camiseta que se filtró del Millonaria, ya que ambas contarían con tiras en la parte baja.

Los detalles de la franja amarilla.

Rápidamente, los fanaticos del Xeneize se hicieron eco del modelo y mostraron cierta disconformidad: “¿Qué son esas líneas en la franja amarilla, no pueden hacer una camiseta normal?, plantearon y agregaron que “hasta que no la vea en la cancha, me guardo la opinión”, fue otro, mientras que por otra parte solamente recibió halagos: “Es la más linda que vi en mi vida”.

La similitud de la nueva camiseta de Boca con el modelo filtrado de River

Hace varios días se había filtrado otro modelo de camiseta del Millonario para la segunda mitad del año.

La camiseta que trascendió en ese momento es bastante parecido al que usa actualmente la Banda, pero la principal diferencia está en los detalles negros que le agregarán. A diferencia de la casaca actual, los hombros contarían con tiras de ese color, al igual que en la parte baja de los cotados y el logo de la marca alemana.