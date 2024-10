Boca aceptó la oferta por Cristian Medina desde Turquía: los cambios que exige en la negociación

El conflico entre Cristian Medina y Boca parece haber llegado a una solución. El Xeneize aceptó la oferta que recibió del Fenerbahçe por el volante aunque le planteó al elenco turco un cambio en los plazos de pago. En caso de que esto suceda, el pase del jugador se cerraría antes de fin de año.

Esta semana, las oficinas de la dirigencia de Boca enviaron una respuesta hacia Estambul. Los diez millones sumado a los cinco extra por objetivos fueron aceptados para concretar la transferencia, sumados al 20% que le quedaría al Xeneize de plusvalía por una futura venta. Aunque hay un detalle que no termina de convencer al elenco de la Ribera.

En caso de que Fenerbahçe no acorte los plazos de pago, Medina no será vendido a Turquía. En un primer momento, la oferta contempla una cuota inicial de alrededor de 2,8 millones de dólares al momento de la firma, y otras cuatro cuotas semestrales que comenzarían a pagarse recién en abril de 2026 y finalizarían en octubre de 2027. Es decir que todo 2025, el conjunto azul y oro no recibiría ningún ingreso por uno de los mejores volantes que tiene el plantel.

El conflicto de Cristian Medina con Boca

En el duelo entre semana por Copa Argentina ante Gimnasia, Medina le había pedido al Consejo de Fútbol que aceptaran la oferta o ya no iba a volver a jugar, esto último también se lo comunicó a Gago. Aunque como la situación era insostenible, luego del partido el jugador se disculpó con el entrenador y pidió volver a ser tenido en cuenta.

Sin embargo, para el duelo de esta tarde ante Deportivo Riestra, el flamante DT no lo consideró y comenzó a marcarle una línea de conducta al plantel. Ya que castigó a Medina dejándolo fuera de la lista de convocados.

Ahora habrá que seguir de cerca los entrenamientos del Xeneize para ver si el jugador muestra una total predisposición y deja atrás el conflicto, para volver a jugar antes de fin de año.