Yanina Latorre contó que la China Suárez intentó conquistar a un galán internacional: quién es

Tras la confesión de Fer Dente, quien contó que la China Suárez le tiró onda, Yanina Latorre comentó un curioso episodio entre la actriz y un reconocido cantante internacional. Según explicó la conductora en su programa «Sálvese Quien Pueda», la artista visitó Uruguay en 2014 con el único objetivo de ganarse el corazón de un intérprete conocido a nivel mundial. De quién se trata.

«Fue con un solo objetivo»: Yanina Latorre contó que la China Suárez se arriesgó intentando seducir a un famoso cantante

Este viernes, en su programa «Sálvese quien pueda», Yanina Latorre comentó que Eugenia «la China» Suárez intentó robar el corazón de un famosísimo cantante de fama mundial en 2014.

La conductora lo contó tras pasar un tape donde Fer Dente confesó que la actriz le «tiró onda», a pesar de que sea de público conocimiento que al actor no le gustan las mujeres.

«La China Suárez tiene algo que cuando le gusta alguien no le importa la sexualidad, no le importa nada. La banco porque se tiene una fe«, dijo Yanina, antes de contar la particular anécdota. “Yo hace unos años largos nos fuimos al hotel Conrad de Punta del Este y estaba Ricky Martin«, comenzó diciendo Latorre.

«Y en el vuelo iban famosos invitados como Nicole Neumann, Ángel de Brito, Gimena Accardi con Nico Vázquez -que eran amigos todavía de la China antes de que se pare el vínculo- y no me acuerdo quién más”, continuó.

“La China fue con un solo objetivo, aparte lo contaba ahí abiertamente en el hotel, que era garchars* a Ricky Martin”, contó la conductora de SQP, generando la sorpresa de su panel. Ante la consulta de si Suárez cumplió su objetivo, contestó: “Si lo logró, te la debo porque lo que tiene la China es que no cuenta los garch*s. Esto fue en el 2014”.