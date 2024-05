Boca pierde con Atlético Tucumán al término del primer tiempo en su estreno de la Liga Profesional

Boca y Atlético Tucumán se cruzan en el estadio Monumental José Fierro, por la primera fecha de la Liga Profesional 2024. El Xeneize, llega con el objetivo de arrancar con un triunfo aunque presentó un equipo alternativo pensando en el choque ante Fortaleza por la Copa Sudamericana.

El Decano arrancó mejor y dominó el primer tiempo ante un Xeneize que no le encontró el rumbo al encuentro. Antes de los diez minutos, Renzo Tesuri había marcado el 1-0 luego de un rebote de Chiquito Romero, pero el árbitro Echavarría revisó la jugada por fuera de juego de Coronel, que interfería en la acción del arquero según interpretó el juez.

La jugada del gol de Tesuri que Pablo Echavarría no convalidó por offside de Coronel. Es de interpretación. Mi opinión es que no debería haber sido anulada porque no condiciona la reacción de Romero. Atlético Tucumán y Boca siguen 0-0. pic.twitter.com/cUHKNvmH3s