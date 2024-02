Con una definición Maravillosa de Martínez, Racing se quedó con el clásico ante Independiente

Racing derrotó esta sábado como visitante a Independiente por 1-0 y se quedó con el clásico de Avellaneda, con el que empezó la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF), identificada como la jornada de enfrentamientos Interzonales.

El delantero Adrián «Maravilla» Martínez, nuevo máximo artillero del certamen con 6 conquistas (al igual que Miguel Borja, de River Plate), sentenció la historia en el Libertadores de América, a los 18 minutos de la segunda mitad, en una maniobra que eliminó -gambeta larga mediante- al arquero Rodrigo Rey.

El gol de Maravilla Martinez para el triunfo de Racing

Luego de un claro dominio de Independiente en el primer tiempo, donde tuvo las mejores oportunidades para abrir el marcador, la Academia aprovechó una de las pocas que tuvo en el juego para quedarse con el triunfo.

Bruno Zuculini se lució con un excelente pase largo y asistió a Martínez, que quedó mano a mano con el arquero del Rojo, lo eludió y definió con el arco vacío para el 1-0 definitivo. La jugada fue revisada por el VAR, que convalidó la conquista académica.

UNA DEFINICIÓN DE MARAVILLA Y GOLAZO DE RACING TRAS CHEQUEO DEL VAR ⚽🔝



Adrián Martínez dejó en el camino a Rodrigo Rey y anotó el 1-0 ante Independiente#LPFxTNTSports pic.twitter.com/MDaWqdhL7k — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 24, 2024

El consejo del neuquino Arias que fue clave para el triunfo

Tras la victoria, Maravilla Martínez confesó que antes del encuentro el neuquino Gabriel Arias le dio un consejo que fue fundamental en su definición.

«Arias me había mostrado un video del arquero de ellos. Ahí me explicó que era la pierna izquierda que no sacaba, así que le enganché para ese lado y justo se dio», explicó el goleador de Racing en el campeonato con seis tantos.