Demichelis y una fuerte pelea con Sergio Canales que terminó con 10 puntos de sutura

Martín Demichelis atraviesa un complejo momento en el Rayados de Monterrey y su continuidad como DT está en duda después de un fuerte enfrentamiento con los referentes del plantel.

Su conflicto más reciente fue con Sergio Canales, el talentoso volante español. El entrenador le habría recriminado una falta de actitud y compromismo con el equipo que generó el fastidio del futbolista.

«A ver, Martín, tú diriges con un dedo. No nos has ayudado arriba, no nos has ayudado abajo. Los entrenamientos no están funcionando y me reclamas a mí», sería la respuesta del jugador.

Luego de discutir con el técnico, se fue enojado a los vestuarios. En medio del ataque de furia, le pegó una patada a una puerta de vidrio y sufrió un corte en la pierna izquierda.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/QnyG978FHp — Rayados (@Rayados) April 4, 2025

Por esa herida, debió ser atendido y le pusieron 10 puntos de sutura. De esa manera, quedó en duda para el próximo partido de Rayados en la liga de México.

“Informamos que este jueves 3 de abril el jugador Sergio Canales recibió atención médica por heridas que sufrió en la pierna izquierda, al romper una puerta de cristal cuando ingresó al vestidor, tras la práctica en el Centro de Entrenamiento ‘El Barrial’. El jugador estuvo en reposo durante el resto del día. El cuerpo médico estará cercano a Sergio para valorar su evolución y su participación en el partido de este sábado 5 de abril”, informó el club en un comunicado.

"EN TODO VESTUARIO HAY QUE TENER CAMBIO DE OPINIONES. ME GUSTA QUE EL JUGADOR OPINE". Martín Demichelis se refirió al incidente de Sergio Canales luego de la práctica del jueves de Monterrey.



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/d43TShWV0N — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2025

“Ustedes pónganle el título que quieran. Nosotros nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse. Y en todo equipo, en todo deporte, en todo vestuario, siempre hay intercambio de opiniones, y yo no soy autoritario», expresó Demichelis al ser consultado.

Lo cierto es que el plantel le dio la espalda al entrenador y esperan que no siga. Más allá de eso, los dueños del club lo ratificaron en su puesto.