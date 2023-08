Doglioli y su llegada a Maronese: «Me hicieron sentir valorado»

Valorado por propios y ajenos, el paso de Guillermo Doglioli como entrenador de Independiente de Neuquén coleccionó logros que lo posicionaron como un técnico a seguir en la región.

En junio dejó su cargo en el Rojo y esta semana asumió como nuevo DT de Maronese de cara al Regional Amateur que comenzará en octubre.

El Dino viene de ser campeón del Torneo Oficial de Lifune. Hugo Silva, presidente y entrenador, decidió ir en busca de otro técnico y Doglioli aparecía como una de las opciones más convincentes en la zona.

“Me llamó el presidente del club para ver si tenía ganas de dirigir. Lo que más me convenció fue el orden de la institución, el acompañamiento y la infraestructura”, destacó el DT.

“Que me llame el equipo campeón me hizo sentir valorado. Algo bien habremos hecho para que eso pase. Tuvimos solo dos charlas con Hugo, congeniamos rápido y nos pusimos de acuerdo enseguida, pensamos el fútbol parecido”, agregó.

Luego del campeonato en Lifune, Maronese es uno de los candidatos en el Regional Amateur. “Es importante el impulso de haber salido campeón, te predispone a trabajar de otra forma. Venimos a reforzar lo que se hizo y sumar nuestra impronta”, aseguró Doglioli.

Por el formato de la competencia, que primero cruza los equipos de la zona en la fase de grupos, el Dino podría ser rival de Independiente. “No sé si es algo especial pero es diferente, es un equipo donde estuve muchos años y hay gente que quiero. Es un condimento particular, pero después en la cancha todos queremos ganar”, comentó el DT.

El entrenador conoce el torneo y con el Rojo tuvo dos campañas en las que estuvo cerca de ascender. En 2021 perdió la final con Bolívar y este año cayó en la semifinal con Germinal de Rawson.

“Es muy difícil conseguir el ascenso, el torneo es una picadora de carne. Muchos se preparan para lo mismo y no podés especular, los resultados se tienen que dar rápido. Podés tener el mejor plantel pero después depende de que la pelota entre o no. De Independiente me fui hecho un técnico por todas esas experiencias”, analizó Doglioli.

El cuerpo técnico se completa con el ayudante de campo Diego Chagumil, el preparador físico Marcos Ferrari y el entrenador de arqueros José Fuentes.

Sobre el plantel que tiene a disposición, el DT evaluó: “Es un plantel competitivo con mucha jerarquía, tienen experiencia, han jugado regionales, algunos han jugado en otras categorías y hay equilibrio entre jóvenes y veteranos. Igual vamos a buscar refuerzos porque tenemos que afrontar dos torneos, también nos importa la Copa Neuquén porque da pasaje al próximo federal”.

Con el impulso del campeonato en Lifune, si Doglioli logra repetir lo que hizo en Independiente, Maronese es uno de los candidatos más fuertes en el Regional Amateur. La apuesta es clara y tiene con qué ilusionarse.

El Súper 6 define el último boleto neuquino

El último pasaje de Lifune al Regional Amateur se definirá a partir del Super 6 que comienza este sábado. Participarán Petrolero, Pacífico, Unión Vecinal, Rivadavia o Añelo (el que quede más arriba en la liga B), Ceos FC de Junín de los Andes y Unión de Piedra del Águila.

Los seis equipos que ya están clasificados son: Maronese, Deportivo Rincón, Centenario, Independiente, Alianza y San Patricio.