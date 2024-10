Edinson Cavani a corazón abierto: del ‘genio especial’ de Riquelme a la ilusión por la llegada de Gago

Edinson Cavani referente del actual plantel de Boca, habló tras su renovación con el Xeneize y la llegada de Fernando Gago como entrenador. Además, reveló cómo es su relación con Juan Román Riquelme y por qué aún no se colgó del alambrado en La Bombonera.

En una entrevista con Sebastián ‘el Pollo’ Vignolo, el Matador habló sobre el orgullo que le da vestir la azul y oro, y además, confesó que el presidente siempre cumplió y lo cobijó. Además, respaldó a Fernando Gago. El actual 10 xeneize será la cara del club por los próximos años, con el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores 2025 como grandes objetivos.

Respecto a Riquelme, presidente de Boca, el uruguayo indicó que todos a los que les toca llegar a ciertas situaciones de gloria en el fútbol «son especiales porque tienen algo que no todo el mundo tiene».

«Tiene su forma de ser, que mucha gente no está de acuerdo y otros lo aman. Como todo ídolo. Conmigo siempre se comportó bien, me dio su hombro, siempre me ha bancado, me ha dado para adelante, me ha demostrado que Cavani está acá porque queremos que esté acá, porque sentimos que puede darnos cosas al club, independientemente de los goles que pueda hacer», señaló.

Luego contó que conoció a Román dese que llegó al club. «Antes me llamaba para demostrarme su interés y que las puertas del club estaban abiertas. Yo, con el deseo de poder venir, decía que ya iba a llegar el momento donde diga, ‘estoy bien todavía, me puedo ir a Boca‘», expresó.

"ROMÁN ES UNA PERSONA ESPECIAL, TIENE SU FORMA DE SER, DÓNDE MUCHA GENTE NO ESTÁ DE ACUERDO, DONDE OTROS LO AMAN"



👀 Edi Cavani, muy agradecido, habló sobre su relación con RIQUELME



Edinson Cavani se ilusiona con la era de Fernando Gago

«Todo cambio siempre genera ilusión. Cuando viene alguien que es del club que conoce lo que es Boca genera otra ilusión, porque puede tener cosas que otro entrenador que no estuvo tanto tiempo acá no lo tiene», manifestó en relación a la llegada de Pintita, quien tendrá su debut ante Tigre.

«Es un entrenador joven que tiene mecanismos del fútbol que están buenos, que son simples, que creo que le va a aportar mucho al equipo. Todos los jugadores notan eso. Ha demostrado que le llega al jugador, al que le toque jugar menos y al que le toque jugar más», sostuvo.

Luego contó cómo fueron los primeros días de convivencia con el técnico. «Ha sido cercano con el futbolista, ha hablado con todos, no solo con Cavani, Romero y Rojo, y eso es muy positivo . Yo creo que el entrenador tiene que ganarse el cariño del futbolista, aunque no juegue».

Por último, se refirió a la impresión que genera el DT. «Sentís confianza, sentís un montón de cosas… no te voy a decir que lo quiero mucho, pero sentís ese afecto por el entrenador, ese reconocimiento de buen tipo en general con los entrenadores. Es algo que tiene que tener. Esas cosas que ha hecho con los jugadores ha estado bueno. Después se verá con el tiempo, ir construyendo cuando vayamos recorriendo el camino«, finalizó.

"CUANDO VIENE ALGUIEN QUE ES DEL CLUB, QUE CONOCE LO QUE ES BOCA, GENERA OTRA ILUSIÓN… HA DEMOSTRADO QUE LE LLEGA AL JUGADOR"



🔵🟡 El Matador Cavani analizó la llegada de Gago al Xeneize



Cavani explicó por qué aún no se colgó del alambrado de la Bombonera

Edinson Cavani lleva más de un año vistiendo la camiseta de Boca y desde su llegada hasta la actualidad, marcó una buena cantidad de goles, convirtiéndolo en el máximo artillero de la temporada actual. Previo a su arribo, el Matador había mencionado, en una entrevista, sus ganas de anotar en La Bombonera para colgarse del alambrado como el ‘Manteca’ Martínez, pero hasta ahora, esto no se dio y el delantero dio sus motivos.

«No me colgué del travesaño pensando en el equipo. Con esto del VAR, las penalidades, en cualquier momento te sacan una tarjeta amarilla o te echan. Tiene que ser un resultado que ya estés tranquilo, minuto 85 o algo así. Sino jugás condicionado y estás al límite«.

“Me hubiera encantado. He hecho goles importantes en La Bombonera. Me hubiera tirado para adentro de la gente. Me tocó festejarlo de la mejor manera como pude“, continuó el atacante del Xeneize.

#AHORA – ¡¡CAVANI EXPLICÓ PORQUE TODAVÍA NO SE COLGÓ DEL ALAMBRADO EN LA BOMBONERA!!



