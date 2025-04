Ulises Apóstolo se burló del auto que ganó y Gran Hermano le puso un freno: lo que le espera al cordobés 

Ulises Apostolo fue el gran ganador del desafío del auto 0KM que cada año propone Gran Hermano. Pero lejos de mostrarse agradecido, el jugador del interior del interior hizo algunos comentarios irónicos dentro de la casa que no cayeron nada bien.

En una de las charlas con Chiara Mancuso, el cordobés dijo que el vehículo ‘parecía una aceituna’ y que tenía pensado venderlo. En las redes, hubo quienes lo tildaron de desagradecido y como la producción sintió lo mismo, decidieron actuar.

ULISES: A DESPEÑADERO NO IREMOS. TE IMAGINAS IR AL PUEBLO Y ME BAJE EN EL AUTO NUEVO ESE QUE ME DIERON QUE PARECE UNA ACEITUNA



CHIARA: PERO ES RE LINDO



ULISES: SI PERO LE PEGO UNA VENDIDA



¿ASÍ ACTÚAN LOS DEL INTERIOR DE CÓRDOBA QUE NO TIENEN NADA?#granhermano #GranHermanoAr pic.twitter.com/OI9OtMODHa