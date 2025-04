El tenso cruce de Paula Bernini con un kiosquero en el móvil de TN: “que lindo encontrarnos” 

Paula Bernini vivió otro momento de tensión durante un móvil de TN y, tras la viralización del video, compartió un descargo en la red. Este jueves en medio del paro nacional de la CGT, la periodista salió al aire desde el barrio porteño de Flores para charlar con la gente y conocer su opinión sobre la medida de fuerza que afectó a varios trabajadores por la falta de transporte.

Por este momento durante su móvil en TN pic.twitter.com/GfO7VlrQYe — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 10, 2025

¿Qué le pasó con Paula Bernini en el paro general de la CGT?

Durante su recorrido se topó con un vendedor que, por lo visto, no tenía ganas de hablar y la insultó. «¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un local que está siempre acá. ¿Ves menos gente? ¿Hay acatamiento al paro?», le preguntó Paula.

«Todo lo que está pasando es una mier…», respondió el hombre. «¿Estás de acuerdo con el paro?», lo interrogó la cronista. «Olvidate, mil veces», respondió el diarero.

«Pero igual tuviste que abrir», insistió Bernini. «No, abro porque estoy aburrido en mi casa, no sé qué hace. Me rasco los huevos sino», expresó irritado el comerciante.

Lejos de dejar pasar el comentario, la periodista redobló la apuesta y sentenció picante: «Y hoy acá, ¿te estás rascando los huevos o no?». «No, con gente bolu… como vos», la insultó el señor. «Qué lindo encontrarnos, te agradezco. Muy gentil», concluyó Paula.

El recorte del momento ocurrido en la pantalla de TN rápidamente se viralizó en las redes sociales y la comunicadora habló al respecto mediante un video en sus historias de Instagram.

«No me sentí agredida, para nada. Me dio una mezcla de risa y vergüenza. Él decidió ser irrespetuoso y chabacano. Yo estaba haciendo mi trabajo, creo que tenía la oportunidad de darle un buen mensaje al público, pero decidió putear. No estoy enojada ni me siento agredida», expresó Paula Bernini.