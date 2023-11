El Inter Miami de Lionel Messi canceló la gira por China prevista para noviembre

La franquicia estadounidense oficializó la cancelación de la gira por China que incluía dos amistosos contra equipos locales el 5 y 8 de noviembre. De manera, el astro Lionel Messi llegaría sin ritmo futbolístico a los partidos del seleccionado argentino contra Uruguay y Brasil por las Eliminatorias.

El equipo de Lionel Messi tenía previsto enfrentar a Qngdao Hainiu y Chengdu Rongcheng, ambos de la Primera División, el 5 y 8 de noviembre respectivamente luego de quedar sin chances de clasificar a playoffs de la MLS.

La empresa NSN, encargada de organizar los amistosos, detalló que la cancelación está relacionada al fallecimiento del exprimer ministro chino Li Keqiang.

En el comunicado oficial que emitió el Inter Miami, indicó que la intención es «expandir» el «alcance global» con partidos ante «fanáticos de todo el mundo» y por este motivo se explorarán «futuras oportunidades» con la misma empresa promotora de eventos.

The club’s latest update on our 2023 China Tour: https://t.co/0i0taD3Ajh