El Manchester United sorprendió a Garnacho con un gran reconocimiento

Alejandro Garnacho, de 19 años, que marcó un golazo de chilena ante el Everton, atraviesa un gran momento en el club inglés y en los últimos seis partidos que disputó con el Manchester United, se consolidó como titular y recibió un reconocimiento.

Durante el penúltimo mes del año, Garnacho se despachó con dos goles para el recuerdo: el primero, una chilena espectacular en el triunfo 3-0 frente al Everton del pasado domingo por la Premier League.

Who knew you could enjoy this goal EVEN more! @ESPNFutbolArg's commentary of Alejandro Garnacho's goal is superb 🤌 pic.twitter.com/WqxFvvd1wd