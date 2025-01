El referente de River que marcó a Ander Herrera en sus comienzos: «Es una persona que admiro»

Luego de un mercado de pases con nombres resonantes en varios equipos del fútbol argentino, uno de los refuerzos de Boca que hizo ruido fue Ander Herrera. El histórico volante español llegó en condición de libre y ya debutó en la goleada 5-0 por Copa Argentina. Ahora, el vasco habló sobre uno de sus máximos referentes y sorprendió al referirse a una gloria de River.

El experimentado mediocampista, con pasado en PSG y Manchester United, destacó que uno de los jugadores que lo marcó en sus inicios fue Leonardo Ponzio, hoy ídolo de River.

«Uno de los referentes de mi carrera, hoy es rival, que es Leo Ponzio. A mí me gustaba escucharle, ver cómo entrenaba y se comportaba. Es una persona que admiro 100%, es un referente para mí y era uno de mis capitanes cuando empezaba», sostuvo durante una entrevista con Flavio Azzaro. Ander dio sus primeros pasos en Zaragoza, donde compartió plantel con el argentino.

Leonardo Ponzio durante su etapa en Zaragoza.

En ese sentido, Herrera se refirió al rol de referente de un plantel y aseguró que está dispuesto a ocupar ese lugar en Boca: «A mí me gusta ser un referente pero si me lo piden. No soy de invadir el espacio de los chicos y estar todo el día diciéndoles cómo tienen que comportarse, lo que hacer y demás. Si se me acercan y me preguntan, yo encantado de ayudar en lo que pueda».

Además, dejó en claro que «no me gusta estar encima de los chicos y diciéndoles lo que tienen que hacer, ellos también necesitan su espacio, pero siempre que lo quieran me van a tener para darles un consejo o echarles una mano».

La opinión de Ander Herrera sobre la actualidad del fútbol

Por otra parte, el vasco se refirió al «cambio de época» en el fútbol y los tratos que se dan dentro de un plantel.

«Hay un cambio de época, yo cuando empezaba asumía una crítica fuerte delante del todo el grupo y no me lo llevaba a lo personal, del entrenador o de un compañero. Hoy con los chicos hay que hacerlo de otra forma, de una manera más personal, con un poco más de cariño e intentando no exponerlo delante de la gente«, planteó.

Y concluyó que «Los tiempos han cambiado un poco, no creo que sea ni mejor ni peor, simplemente es una forma diferente de gestionar las relaciones dentro de un vestuario. Lo que yo me he encontrado en Boca son chicos humildes, que escuchan, con ganas de aprender y mejorar. Me he llevado una grata sorpresa».