L-Gante reaccionó en vivo a la lista de requisitos amorosos que publicó Wanda Nara

En medio de los rumores de un compromiso entre Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara publicó una lista de los requisitos que debería cumplir su próxima pareja y aseguró que ella tiene “mucho para dar” en una relación.

Entre los pedidos de la empresaria, que constaba de 28 puntos en total, destacaban que «no sea tóxico”, “que sepa escuchar”, “que tenga tatuajes”, “que haga deportes” y que le “dedique canciones”.

Además, pidió que el esperado hombre tenga entre 21 años y menos de 100.

“Demás está decir que si pido todo eso es porque yo tengo mucho para dar”, continuó diciendo en sus historias de Instagram.

Su ex pareja Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, reaccionó a la lista en vivo durante una entrevista con Mariana Fabbiani para DDM. El cantante, sorprendido, pensó que se trataba de algo falso y al darse cuenta de que no lo era, se limitó a decir: “Mira, qué loco, se habrá enojado”

«Varios puntos de los que dice ahí los tengo, no me considero tóxico, no lo veo como una tiradera, es bueno. Con lo de deportista la quedamos un poco», contestó el músico.