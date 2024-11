Gago analizó el triunfo de Boca y explicó por qué no puso a Cavani de titular: «Era el mejor partido»

Fernando Gago habló en conferencia de prensa luego de la victoria de Boca ante Unión por la fecha 23 de la Liga Profesional, en La Bombonera. Allí desmintió los rumores sobre un posible conflicto con Edinson Cavani y la llegada del Colo Gil. También adelantó que tiene otros jugadores en carpeta.

«El partido, en líneas generales: el primer tiempo me gustó, tuvimos diez o quince minutos donde presionamos a las situaciones donde no queríamos presionar y nos daba la sensación de que nos estaban dominando el balón«, inició Gago.

«En el segundo tiempo no pudimos encontrar el juego que buscábamos, la sensación de tener el control el partido, tampoco nos inquietaron, sacando las últimas dos o tres jugadas donde llegaron con una situación de peligro, pero siento que el primer tiempo fue muy bueno», argumentó el DT Xeneize en lo que respecta al trámite del juego.

En cuanto a la decisión de incluir a Cavani desde el banco de los suplentes y apostar por la titularidad de Milton Giménez, el entrenador negó la existencia de enemistad entre las partes y reiteró su política de brindar oportunidades a todos en el plantel.

«Lo dije desde el primer momento, yo voy a confiar en todos los futbolistas. Hoy tomé la decisión de que era el mejor partido para poner este equipo y esa es la realidad«.

«No hay ningún problema, no hay nada. Le tocó entrar a los 18 minutos del segundo tiempo y manejó las situaciones del partido. Me gusta trabajar de esta manera y que todos los futbolistas sientan que tengan la oportunidad de jugar«, aseguró con respecto al Matador.

El exRacing y Chivas si fue abierto en lo que trata el tema del mercado de pases y negó cualquier interés por Leonardo «Colo» Gil, quien pocos días atrás afirmó estar en la órbita del Xeneize.

«Es mentira, es mentira esa situación. Entiendo que se van a tirar un montón de nombres, sé cómo es un mercado de pases. Tenemos charlas sobre posibles refuerzos pero ni siquiera tengo una lista armada. Arranquemos por ahí de que no tengo una lista armada».