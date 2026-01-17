Encontraron la embarcación hundida en Puerto Chucao: los detalles del hallazgo y las hipótesis

La embarcación turística de la empresa Cleona fue localizada a 34 metros de profundidad en el lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces. El intendente del área protegida confirmó que no hay signos de sabotaje y que ahora se trabaja para reflotarla y realizar las pericias correspondientes.

Finalmente fue localizada la lancha Lahuan, que se había hundido en las últimas horas en la zona de Puerto Chucao. La embarcación, destinada a recorridos turísticos, no estaba en servicio al momento del incidente, ya que se encontraba en tareas de mantenimiento y reparación.

En diálogo con EQSnotas, el intendente del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández Otaño, confirmó que la lancha fue hallada tras un operativo técnico que permitió precisar su ubicación y documentar su estado.

Qué se sabe sobre el hundimiento

Según explicó el funcionario, la principal hipótesis es que la lancha se hundió en el lugar donde estaba amarrada y luego se deslizó por el veril del lago, una pendiente pronunciada que comienza a pocos metros de la orilla.

“Hay una playita al costado, caminás cinco o seis metros y ya empieza el veril. La estimación es que la lancha se apoyó ahí y se fue deslizando como por un tobogán”, detalló Hernández Otaño.

De acuerdo a las verificaciones realizadas, la embarcación se desplazó unos 100 metros desde el punto donde estaba amarrada. Además, se constató que el cabo sigue completo, sujeto a una rama de arrayán en la orilla, sin cortes ni signos de intervención externa.

Estas comprobaciones se realizaron con un submarino a control remoto aportado por los Bomberos Voluntarios de Trevelin, que permitió filmar e inspeccionar el casco. “Está chequeado que no hay ningún cabo cortado”, confirmó el intendente.

Peritajes y posible reflotamiento

En un primer intento, buzos de la Prefectura Naval Argentina no pudieron descender hasta esa profundidad, ya que para ese tipo de inmersiones se requiere una cámara hiperbárica, con la que no se contaba en el lugar. Por ese motivo, se recurrió al uso del vehículo submarino remoto.

Ahora, la investigación busca determinar si es posible realizar una pericia a 34 metros para establecer si el casco presenta alguna fisura, golpe o ingreso de agua que explique el hundimiento. En paralelo, el objetivo principal es reflotar la lancha para efectuar una pericia completa en superficie.

“El procedimiento es complejo y puede llevar varios días. Implica trabajar con bolsas de aire que se colocan desinfladas y se van inflando con compresores”, explicó Hernández Otaño. Los costos estarán a cargo de la empresa, aunque Parques Nacionales y Prefectura colaborarán con los medios disponibles.

Rápida reacción y control ambiental

El intendente también destacó la rápida respuesta de la empresa Cleona una vez detectada la situación. Durante una recorrida por la zona afectada por incendios, personal del parque advirtió la presencia de gasoil en superficie, lo que activó un contacto inmediato con el responsable de la firma.

“En menos de una hora estaba en el lugar y ahí detectamos que faltaba una lancha. A partir de ese momento se activó todo el operativo”, relató.

La empresa desplegó material de contención y elementos absorbentes, lo que permitió contener el combustible y evitar una mayor afectación ambiental. Actualmente, el gasoil se encuentra confinado dentro de barreras flotantes y continúa el proceso de recuperación.

Más adelante será necesario realizar tareas de remediación, como el retiro de suelo contaminado y el lavado de piedras en la orilla, aunque desde el parque señalaron que el riesgo ambiental fue minimizado desde el primer día.

Mientras avanzan las tareas técnicas, el foco está puesto en reflotar la embarcación lo antes posible y esclarecer definitivamente las causas del hundimiento.