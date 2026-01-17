Úbeda probó con cuatro cambios en la formación de Boca y definió los convocados, con varias bajas

Boca cerrará su pretemporada este domingo a las 21 en San Nicolás con un amistoso frente a Olimpia de Paraguay. En el último entrenamiento antes de viajar a San Nicolás, Claudio Úbeda volvió a sorprender y metió mano en el equipo. Si bien sostuvo el esquema, el DT realizó cuatro modificaciones respecto del once que venía de empatar ante Millonarios. Además, en la lista de convocados confirmó varias ausencias de peso por problemas físicos, entre ellas la de Edinson Cavani.

Con el 4-3-3 como base táctica para este inicio de 2026, los cambios se repartieron en todas las líneas: Nicolás Figal, Malcom Braida, Tomás Belmonte y Alan Velasco se metieron en la formación titular en lugar de Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Milton Delgado y Brian Aguirre.

La probable formación de Boca ante Olimpia

La decisión contrasta con lo ensayado el viernes, cuando había repetido los mismos protagonistas del 0-0 en La Bombonera. En la práctica final, Úbeda optó por retocar el once y ahora resta saber si esos movimientos se verán reflejados este domingo frente a Olimpia o si se trató de una prueba puntual.

Más allá del equipo que se perfila, el resto de la nómina del plantel Xeneize para viajar a San Nicolás es similar a la del primer amistoso, con la salvedad de algunos juveniles que salieron a préstamo en las últimas horas, como por ejemplo Mateo Mendía a Platense.

En cuanto a las bajas, ya estaban descartados Cavani (lumbalgia), Carlos Palacios (sinovitis), Milton Giménez (pubalgia) y Rodrigo Battaglia (tendinopatía en el tendón de Aquiles), quienes apuntan a reaparecer el próximo fin de semana ante Riestra, en el debut oficial de Boca.