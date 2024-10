Gallardo vs. Milito, el duelo de argentinos en la Libertadores tendrá su tercera edición: cómo viene el historial entre los técnicos

River y Atlético Mineiro se enfrentarán en Belo Horizonte por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores desde las 21:30 con un solo objetivo: alcanzar la final de la Libertadores. Los entrenadores argentinos que acumulan un historial interesante, jugarán su partida táctica desde el banco de suplentes por tercera vez en el certamen continental.

Gallardo, entrenador de River, se inició como entrenador en 2011, en el banco de Nacional de Uruguay, donde se había retirado. En 2014 llegó al Millo y luego de ocho años y medio puso fin a su primer ciclo, a fines de 2022. Tras su salida del club de Núñez tuvo un año sabático y unos meses en Al-Ittihad de Arabia Saudita, antes de iniciar su segundo ciclo.

Milito, por su parte, se estrenó en 2015, en Estudiantes, y pasó por Independiente (2016), O’Higgins de Chile (2017-18), Estudiantes otra vez (2019-20), Argentinos Juniors (2021-23) y Mineiro (2024), el segundo club que dirige en el exterior.

Los técnicos coincidieron durante un tiempo prolongado en el fútbol argentino, donde ambos fueron protagonistas con sus equipos. Se cruzaron en nueve oportunidades, con un saldo positivo para Gallardo: su River ganó cinco encuentros, empató uno y perdió tres.

Sin embargo, el historial no siempre fue favorable para el DT de River. De hecho, cayó en tres de los primeros cuatro enfrentamientos. Milito, una de sus primeras ‘bestias negras’, le ganó con Estudiantes, Independiente y Argentinos.

Desde el primer cruce, el 23 de agosto de 2015, un par de semanas después de que River ganara su primera Libertadores en 19 años, Gallardo necesitó un lustro para ganarle a Gabriel. Recién remontó el historial en 2022. De hecho, Gabriel Milito es el entrenador que más vences venció al River de Gallardo (3), junto con Alexander Domínguez, Diego Cocca y Ricardo Zielinski.

Dentro de los nueve choques, la mayoría en el plano local, destaca la serie de octavos de final de la Libertadores 2021 entre River y Argentinos Juniors. La ida, disputada en el Monumental, finalizó 1-1 con goles de Matías Suárez y Gabriel Hauche. Los de la banda roja definieron la eliminatoria en La Paternal con un doblete del recién llegado Braian Romero.

A partir de esa serie, Gabriel Milito no le volvió a ganar a Gallardo, que festejó en los últimos cuatro River-Argentinos. Ahora en Mineiro, con un equipo reforzado y que viene de bajar al vigente campeón, El Mariscal buscará que la historia sea diferente.

El recordado cruce entre Marcelo Gallardo y Gabriel Milito

En la eliminatoria de la Libertadores 2021, donde River quedó afuera de la Libertadores justamente ante Mineiro, en la siguiente fase, se dio una muy recordada discusión entre Gallardo y Milito. A los 20 minutos del segundo tiempo, con el partido igualado, el a la sazón DT de Argentinos Juniors pidió una tarjeta amarilla, lo que generó la bronca del entrenador de River: «Si fue a la pelota, hermano. ¿Qué decís que sí?».

Pero no todo quedó allí, ya que se volvieron a cruzar apenas finalizado el partido. «Vos también pediste…», dijó Milito, a lo que Gallardo replicó que él no había pedido ninguna amarilla. «Vos no me podés mandar a callar. Me decías ‘no te aguanto más'», continuó el exZaragoza y Barcelona, mientras que el otrora futbolista de Monaco y PSG concluyó: «No te aguantaba más pidiendo amarillas».

La situación no pasó de ese intercambio, audible por la ausencia de público, debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de coronavirus. De hecho, la charla (en un tono ameno) terminó con saludo amistoso y contó con la complicidad del cuarto árbitro, aunque quedó en el recuerdo como el evento canónico de la ‘rivalidad’ entre Gallardo y Milito.