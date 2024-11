Henry destrozó a Kylian Mbappé tras la derrota de Real Madrid en Champions League: «No puede ser peor»

Real Madrid sufrió una derrota impensada en su casa por la Champions League y su temporada no está siendo la esperada. Ayer cayó por 3-1 ante Milan en el Santiago Bernabéu y muchos hinchas apuntaron contra su refuerzo estelar en el último mercado de pases: Kylian Mbappé.

La llegada del delantero francés ilusionaba a los hinchas de la capital española pero su rendimiento no está siendo el que prometía, tan solo ocho tantos en 15 presentaciones con la Casa Blanca. Y todavía no demostró su mejor nivel en la Champions League, el principal objetivo del Real Madrid.

En las últimas horas, el astro francés fue criticado duramente por su compatriota Thierry Henry, histórico delantero de les Bleus, quien no tuvo piedad al momento de analizar su desempeño: «Creo que el equipo está frustrado con él, lo cual puedo entender, no es fácil. Tenemos que darle tiempo, pero al mismo tiempo debe aprender a jugar como un 9, tener ganas y voluntad de proyectarse”.

Según el exgoleador del Barcelona, Jude Bellingham es quien intenta cubrir las funciones que debería realizar Mbappé: «Está tratando de hacer lo que se supone que debe hacer su 9, Mbappé. Casi siempre es Bellingham quien intenta hacer las carreras, hacer que el equipo juegue. Sigue siendo él quien intenta romper las líneas».

Durante su análisis, Henry apuntó contra la falta de movimiento del ex PSG en el frente de ataque y remarcó: «Quién está corriendo y tratando de llegar a la meta? Es Bellingham, no tu número 9. Hay frustración. Mira el número 9. Una vez más, tu 9 no está ahí. Sé que puede suceder a veces, pero no puede ser todo el tiempo«.

Y agregó que «sé que no es un número 9 y eso no es lo que le gusta hacer, pero, ¿crees que a Bellingham le gusta hacer estas carreras? ¿Estirar el equipo? Lo hace porque las ganas y la voluntad hablan».

En ese sentido, el campeón del mundo en 1998 sostuvo que el esfuerzo físico lo termina realizando el volante inglés, cuando debería ser Mbappé quien ocupe ese rol. «No puedes ganar partidos así con tu 10 rompiendo, regresando, tratando de defender y anotar en el otro lado. Y luego fue sustituido, yo también me habría enojado pateando una botella. No creo que jueguen bien como equipo», opinó.

Antes de finalizar análisis en CBS Sports Golazo, Henry fue contundente contra Mbappé: «Con el balón, él también debe hacerlo, mucho más. Él mejorará porque no puede ser peor que eso. No le pedimos que retenga el balón como Didier Drogba, no le pedimos que agarre el balón y regatee a todos, sino que se proyecte cuando el equipo está alto; ya seas extremo, 9 o 10, puedes correr, incluso Rüdiger lo hizo en la primera mitad».