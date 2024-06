Insólito: Javier Milei opinó sobre el pedido de un hincha para que renuncie Martín Demichelis en River

El presente de River está en una situación delicada luego de la derrota por la Liga Profesional ante Deportivo Riestra y la eliminación temprana de la Copa Argentina frente a Temperley. Ahora, el Millonario se prepara para el próximo semestre, pero la relación entre los hinchas y Martín Demichelis se debilita cada vez más. A tal punto que un fanático le pidió la renuncia del entrenador al presidente de la Argentina y Javier Milei no dudó en responder.

Esta mañana, el primer mandatario argentino realizó un tweet en su cuenta de X en el que escribió: «Hola a todos!». Rápidamente se llenó de respuestas de todo tipo y Javier Milei se dedicó a responder las distintas consultas.

Sin embargo, un mensaje que sorprendió fue el pedido de un hincha de River: «Se tiene que ir Demichelis, señor Presidente«. Le planteó el fanático de La Banda al presidente argentino.

No estoy en condiciones de dar una respuesta seria… — Javier Milei (@JMilei) June 19, 2024

Aunque la gran sorpresa ocurrió cuando Javier Milei no dejó pasar el mensaje y le respondió. Pese a que no se la jugó sobre cuál es su visión ante el presente millonario, el presidente respondió: «No estoy en condiciones de dar una respuesta seria…«.

Distintos usuarios se hicieron eco de la respuesta del presidente de la Argentina y continuaron con el pedido para que el entrenador del conjunto de Núñez renuncie.

El intercambio de Javier Milei con los hinchas de River.

Martín Demichelis habló tras la derrota frente a Deportivo Riestra: «Duele tanto como la de Temperley y Boca»

«Esta derrota, junto con la eliminación de Temperley y la eliminación en los cuartos de final de la Copa de la Liga (ante Boca), son igual de dolorosas. No es lo que queremos ser», aseguró el DT.

El entrenador de River también confesó que el equipo no es el mismo fuera del Monumental: «Hay que hacer un meaculpa y un análisis entre todos. Veníamos hablando entre todos con el grupo. Veníamos de diez días muy buenos, y hoy salimos, no nos ponemos en ventaja y nos abren el marcador con una falta lateral. Después, no pudimos entrar».

Rápidamente buscó cerrar el difícil capítulo y piensa en el futuro: «Lo que queda es muy alentador, octavos de Libertadores con un equipo argentino que nos va a saber competir, definiendo en casa y todo lo que resta de este torneo, que no tengo dudas de que llegaremos al final compitiendo hasta la última fecha«.