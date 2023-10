Inter Miami confirmó la salida de un jugador, ¿Se viene Luis Suárez?

El Inter Miami de Lionel Messi confirmó la salida de un delantero y crecen los rumores sobre la posible llegada del artillero uruguayo a la franquicia estadounidense, que de esta manera liberó un cupo para la temporada 2024.

A través de un comunicado oficial en redes sociales, el Inter anunció la partida del venezolano Josef Martínez, quien había forjado una buena relación con Messi en los meses que compartieron equipo.

Thank you 💗🖤



Victor Ulloa, Josef Martínez, and Jake LaCava will not be returning to the club next season, we wish them all the best! Find all of the details on our year-end roster decisions here: https://t.co/8vfNBEVMRq pic.twitter.com/MaeAZiDZmo