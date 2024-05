Julián Álvarez eligió al «Topo Gigio» de Messi como su festejo favorito y reveló detalles de su celebración

Julián Álvarez protagonizó una entretenida consigna llevada a cabo por el Manchester City que se hizo viral en las últimas horas. El ex River respondió un ping-pong de preguntas en el que eligió los mejores festejos de gol y sorprendió con la referencia a Lionel Messi en el mundial de Qatar 2022.

El delantero de 24 años surgido fue consultado por los festejos de algunos de sus compañeros en el conjunto de Manchester, pero también aceptó el desafío de armar el ranking con las reacciones de otros argentinos que pasaron por el City.

Al ser consultado sobre su celebración favorita, Álvarez respondió: “Si tengo que elegir una, me quedo con la de Messi a Holanda en el Mundial. Creo que después él dijo que se arrepintió, pero en el momento hizo lo que sentía en el Mundial, por todo lo que se vivía ahí y representaba, así que elijo ese”. El delantero campeón del mundo se refirió al gesto que realizó el capitán argentino hacia el banco de suplentes neerlandés, frente al técnico Louis Van Gaal, que venía de criticar al seleccionado argentino en la previa.

Además, la Araña opinó sobre los festejos que han realizado otros argentinos que pasaron por el conjunto de Manchester. Eligió al Kun Agüero en el top del ranking junto a Foden por su festejo similar al que realiza el oriundo de Calchín. “Él se lo merece, por eso lo pongo arriba. Nunca me dijo nada por el festejo. Es raro porque él siempre jode, pero sí lo veía festejar así cuando jugaba en Argentina. Pero él lo hace (gesto de Spiderman) más arriba, no sé si arranqué yo antes a hacerlo, pero el mío es más hacia los costados”, señaló Álvarez.

A su vez, el delantero argentino se refirió Carlo Tevez y su festejó como si estuviera jugando al de golf, el delantero ex River lo ubicó segundo, junto a los de Doku y Grealish. Para cerrar el podio, puso en tercera ubicación a las celebraciones de Balotelli, que mostró una remera con la leyenda “Por qué siempre a mí?”, y Haaland que realizó la posición del Buda, imitando una meditación.

Antes de finalizar la entrevista, Álvarez reveló detalles de su celebración al estilo Spiderman. Describió que le gusta su festejo y se siente identificado con porque le dicen la Araña desde muy chico. “Mis amigos me decían que arrancara con esa celebración para que quede como una marca registrada así que me gusta”, comentó.

“Tener una celebración propia me da una identidad como jugador. Empezó hace varios años atrás por unos amigos mi celebración como Spiderman y creo que me da una identidad propia, me gusta hacerlo obviamente cuando vamos ganando porque si vamos empatando o perdiendo hay que agarrar la pelota rápido para intentar ganar el partido”, concluyó el argentino que lleva convertidos 35 goles en 100 partidos con el City.