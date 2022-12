La dura sanción para el chef Salt Bae por irrumpir en los festejos de la Selección Argentina en Qatar

El reconocido chef Salt Bae será sancionado por la FIFA luego de ingresar al campo de juego del Lusail Iconic Stadium cuando la Selección argentina celebraba la obtención de la Copa del Mundo e invadió los festejos de los futbolistas junto a sus familiares.

Sus videos persiguiendo a Lionel Messi y quitándole el trofeo a los ganadores se volvieron virales, por lo que el ente regulador tomó la decisión de que no pueda ingresar a los estadios del próximo Mundial, el cual se disputará en 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

La FIFA comenzó la investigación cuando las autoridades cuestionaron cómo hizo el empresario gastronómico para saltear las barreras de seguridad y acceder a la cancha donde estaban festejando los dirigidos por Lionel Scaloni.

Si bien el chef fue un invitado especial de la FIFA con acceso VIP durante el Mundial Qatar 2022, no estaba habilitado para meterse en el campo de juego y festejar como si fuese un integrante de la delegación campeona.

Además, la indignación creció aún más al verlo tocar y levantar el mítico trofeo, algo que, según las reglas de la entidad, tener contacto con el premio es un «ícono de valor incalculable» y sólo puede estar en manos de un grupo «muy selecto» de personas, incluidos los ganadores del torneo y los jefes de Estado.

A collection of Salt Bae trying for clout with these players. So painful to watch. Like forcing himself between 2 players and trying to take the trophy away while players try to maintain professionalism, but their faces can be clearly read they are annoyed pic.twitter.com/BbChdBEK3M