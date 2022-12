El chef turco Salt Bae podría ser sancionado por haber entrado sin permiso a la cancha luego de la final del Mundial

Durante la celebración de la Selección Argentina tras obtener la Copa del Mundo el domingo pasado, llamó la atención la presencia del famoso chef turco Nusret Gökçe, conocido popularmente como Salt Bae, en el campo de juego. En varias imágenes se lo puede ver sosteniendo el preciado trofeo ante la visible incomodidad de los jugadores.

Tras la repercusión que generó el hecho, la FIFA anunció que abrirá una investigación contra el cocinero. Argumentó que el trofeo tiene “ícono de valor incalculable” que únicamente debe ser tocado y alzado por un grupo selecto de personas, que incluyen a excampeones mundiales y jefes de estado.

Salt Bae es dueño de un restaurante en Doha, fue un invitado especial de la FIFA con acceso VIP durante la Copa del Mundo y publicó múltiples fotos y videos en las redes sociales. Allí se muestra junto a los jugadores de Argentina y hasta con la dorada en sus manos.

“Tras una investigación, la FIFA ha establecido que algunas personas ingresaron ilegalmente a la cancha después de la ceremonia de clausura en el estadio de Lusail el 18 de diciembre. Se tomarán las medidas que correspondan”, indicaron.

Después de que Argentina se impusiera en la tanda por penales, el chef fue visto sujetando del brazo al capitán Lionel Messi para tratar de captar su atención. El astro pareció reaccionar irritado en el video, aunque luego posó para una foto que Salt Bae difundió en Instagram.

Solo los jugadores argentinos podían alzar la preciada Copa del Mundo. Por protocolo de la FIFA, después de que funcionarios del organismo depositaron el trofeo en una tarima improvisada en medio del estadio Luisail de Doha, nadie más allá de los campeones podía gozar de ese privilegio reservado a unos pocos.

Messi deserves another World Cup for not giving a single fuck about Salt Bae pic.twitter.com/EIsM8lnc8S