La durísima autocrítica de Pep Guardiola por la crisis en Manchester City: «No soy bueno»

Manchester City atraviesa uno de sus peores momentos en el último tiempo. Ayer se le escapó el clásico ante Manchester United sobre el final y estiró su mal rendimiento en la temporada. Luego de la derrota, Pep Guardiola realizó un fuerte descargo.

El entrenador de los Citizens se hizo cargo del delicado presente del equipo y aseguró que «no soy lo suficientemente bueno». En ese sentido, agregó: «Soy el jefe. Soy el entrenador. Tengo que encontrar soluciones y hasta ahora no lo he hecho. Esa es la realidad».

El elenco de Manchester acumuló su octava derrota en los últimos once partidos y Guardiola no se guardó nada.

«No hay mucho más que decir. No hay defensa. El Manchester United fue increíblemente persistente. No hemos perdido ocho partidos en dos temporadas. No podemos defender eso», concluyó.

La crisis del Manchester City en la temporada

El Manchester City no logra acomodar su rumbo en la temporada. De los últimos once partidos solo pudo ganar un encuentro, acumuló ocho derrotas y dos empates.

Estas estadísticas alarman a todo el elenco comandado por Pep Guardiola que marcha quinto en la Premier League con 27 puntos, a nueve del Liverpool, puntero del torneo.

Mientras que en la Champions League se ubica en el puesto 22°, con tan solo ocho unidades en seis encuentros. Están al límite de quedar eliminados en la primera ronda, con solo dos encuentros por disputarse.