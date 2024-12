La advertencia del Cholo Simeone a su hijo en el Atlético Madrid: «Soy su padre pero no soy tonto»

Diego Simeone y su hijo Giuliano defienden los colores del Atlético Madrid pero se da la particularidad de un padre dirigiendo a su hijo en un equipo de primer nivel. Ante esta situación, el Cholo opinó sobre lo que significa esta situación pero dejó en claro qué es lo más importante: ganar títulos.

El hijo del Cholo llegó a la Primera del Colchonero a base de esfuerzo y dedicación. Luego de ser convocado para los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina, Giuliano pasó a ser tenido en cuenta por su padre en la liga española.

Durante una entrevista con Maxi Rodríguez, el Cholo confesó que «siempre comenté que nunca veía posible dirigir a un hijo. Pero claro, siempre lo dije pensando en Giovanni, por ejemplo. Que estaba en Fiorentina, después estuvo en el Verona y había metido como 18 goles«.

En ese sentido, se refirió a la situación que atravesó con Giuliano en el elenco de Madrid: «Una cosa es ir a comprar a un hijo tuyo y traerlo, y otra cosa es haber traído a Giuliano a los 16 años, que empezó a jugar en la Academia del Atlético Madrid, verlo crecer, verlo que hizo una muy buena pretemporada en segunda, verlo que hizo una buena temporada en el Alaves. Tuvo una lesión importantísima, se levantó y fue en las últimas siete fechas un jugador importante en Primera División… De repente lo llaman de la Selección Olímpica, y aprovecha esa oportunidad, llama la atención».

La reflexión del Cholo Simeone sobre su hijo Giuliano

El entrenador del Colchonero reflexionó sobre la situación de dirigir a su hijo y fue contundente: «Entonces, vos decís: ‘soy el padre pero no soy tonto’. Porque es futbolista, y como es futbolista de Atlético Madrid, yo quiero ganar. Y si se llama Simeone o se llama Pérez, a mi me da igual. Y lo más lindo es que él lo sabe. No voy a tener contemplaciones ni ningún compromiso desde el lado paternal«.

Antes de finalizar, remarcó que «te puedo asegurar que no lo miro en ningún momento como mi hijo. Él tiene una personalidad y está logrando transmitir todo lo que nos imaginábamos. Ojalá pueda seguir creciendo. Lo están ayudando muchos sus compañeros en el Atlético y en la Selección».