La fuerte autocrítica de Gallardo tras la victoria ante Instituto: «Lo que vimos hoy no fue bueno»

Gracias a Montiel, River selló su primera victoria en el Monumental, pero el triunfo no dejó contento a Marcelo Gallardo. El técnico del Millo dejó en claro que no le gustó le gustó cómo jugó el equipo ante Instituto, pero fue optimista en que pronto encontrarán el funcionamiento que buscan.

«Lo que me deja es que el fútbol argentino va a ser así. Vamos a tener que adaptarnos a cómo los equipos que enfrentamos se van a preparar para jugarnos. ¿Me gustó el partido? No. No me gustó en lo absoluto. No jugamos bien, no fluimos. Nos está costando soltarnos, pero eso va a suceder, no me preocupa.«, fue lo primero que dijo el DT en conferencia de prensa.

Luego Gallardo explicó las dificultades del encuentro y destacó el planteo de Instituto: “Es mérito del rival que nos hizo jugar mal, nos generó desconcierto. No se metió atrás, fue agresivo, intentó cortarnos los circuitos. Nos hizo jugar incómodo y no jugamos bien. Hay que reconocer y valorar al rival cuando eso sucede”.

El análisis de Marcelo Gallardo tras la victoria de RIver ante Instituto por 1 a 0.#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports 👉 https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/nLFtSsYNdt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 30, 2025

En el próximo compromiso, River deberá enfocarse en el clásico ante San Lorenzo. Sobre el rival, Gallardo adelantó: “Si tengo que guiarme por los dos partidos de San Lorenzo, ha sacado buenos resultados en base a su oportunismo para convertir, su defensa cerrada con mucha gente ocupando espacios. Es un equipo duro. Veremos cómo se presenta, si nos dan el balón, si van a presionarnos. Todos los partidos van a ser durísimos y el del domingo va a ser uno de ellos”.