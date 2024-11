La inesperada cita de Alfaro a Bartolomé Mitre tras el triunfo ante Argentina: «Me van a cargar»

Paraguay se impuso ante la Selección Argentina y en la previa todos los focos estuvieron en las declaraciones de Gustavo Alfaro, quien aseguró que Argentina era «como la humedad». Luego del partido, el entrenador argentino habló del próximo duelo y sorprendió con una inesperada cita a un expresidente argentino.

Durante una conferencia de prensa improvisada tras el entrenamiento, Alfaro planteó que “Bolivia es mucho más importante que Argentina”. Y sorprendió al citar a Bartolomé Mitre para referirse a la clasificación para el Mundial 2026: «Me van a cargar ahora porque yo cito frases: Bartolomé Mitre fue un presidente argentino hace más de 100 años. Él dijo: ‘Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla’».

En ese sentido, describió: «¿Cuál es nuestra historia? Señores, hace tres mundiales que Paraguay no puede ir a una Copa del Mundo. No nos olvidemos”.

Por otra parte, el entrenador de la Albirroja destacó que “hay que bajar los decibeles y tener los pies sobre la tierra”. Y dejó en claro que “si nosotros le ganamos al campeón del mundo y nos emborrachamos de victoria, lo más probable es que vayamos a la altura y nos peguen un saque en la cabeza”.

¡ATENCIÓN AL PROFE ALFARO! El DT de Paraguay se mostró feliz por el triunfo ante Argentina, pero lanzó una frase contundente citando a Bartolomé Mitre.

Con respecto al próximo cruce de Paraguay, Alfaro fue tajante: “Argentina es prestigio, pero Bolivia nos lleva a la Copa del Mundo«. De esta manera, el entrenador remarcó la importancia del compromiso que tendrá el elenco guaraní el martes a las 17 en El Alto.



Además, sostuvo que “el día que las cosas no salgan como uno espera hay que hacer lo mismo”. Y concluyó: “Lo que no puede suceder si perdemos es entrar al vestuario, mirarnos a los ojos y sentir que no entregamos todo. Para eso es que trabajamos“.

Paraguay le ganó a Argentina y está en zona de clasificación al Mundial

Desde que llegó Gustavo Alfaro al banco de suplentes paraguayo, el elenco guaraní cosechó tres triunfos como local (Brasil, Venezuela y Argentina) y dos empates como visitante (Uruguay y Ecuador).

De esta manera, se ubica en la sexta posición de la tabla y están en el último lugar que logra el pasaje directo a la próxima Copa del Mundo.