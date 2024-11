La insólita comparación de Gustavo Alfaro sobre la Selección Argentina: «Es como la humedad»

La Selección Argentina se medirá ante Paraguay como visitante este jueves por las Eliminatorias. En la previa, Gustavo Alfaro, entrenador de la Albirroja, habló en conferencia de prensa y dejó una llamativa comparación al referirse a la Albiceleste.

El entrenador argentino opinó la selección paraguaya y aseguró que «estamos bien, con la expectativa lógica. Sabemos el desafío que tenemos y ojalá que la fecha FIFA nos encuentre como estamos ahora. Quería llegar a diciembre con vida, peleando en la zona de clasificación. Sacamos una buena cantidad de puntos pero tenemos deudas de los primeros seis partidos que hay que recuperar».

Aunque para referirse al nivel de la Scaloneta largó una curiosa comparación: «Si no tenés sociedades, Argentina te encuentra. Argentina es la humedad: por algún lugar se filtra; si tenés una pared rajada, la humedad te aflora. Argentina te descubre las rajaduras y si no las tenés bien cubiertas, Argentina se te filtra. Hay que tener un impermeabilizante para que no se note tanto».

Y no se guardó sus elogios para destacar a la Albiceleste: «se trata del campeón del Mundo vigente por su actualidad: campeón de América, puntero en la Eliminatoria, en proceso de cambio importante que no le quitó voracidad en la búsqueda de triunfos». Aunque dejó en claro que «confiamos en las fortalezas que tenemos, podemos estar muy bien ajustados tácticamente pero tienen las capacidades de resolver por capacidades individuales lo que un equipo no puede resolver».

Gustavo Alfaro opinó sobre el nivel de la Selección Argentina

El entrenador de la Selección de Paraguay planteó que «puedo conocer a la perfección lo que es Argentina y sin embargo tal vez no la pueda controlar porque tiene capacidades que van más allá. Y de la misma manera nosotros tenemos nuestras bondades». En ese sentido, señaló: ¿Es un partido difícil? Sí, pero cuidado, porque Paraguay le puede generar problemas a cualquiera porque tiene capacidades individuales en jugadores como Enciso, Almirón, Sosa… son jugadores de primer nivel».

Más allá de la dificultad que representa el partido, Alfaro no le bajó el precio a sus dirigidos: «Podemos jugarle un lindo partido a Argentina, muy intenso y disputado, con mucha riqueza porque la hay de los dos lados. Va a ser un partido hermoso».

El ex DT de Boca fue realista y planteó «sabemos que somos lo que somos y que necesitamos hacer el mejor partido posible para enfrentar a este tipo de rivales. Lo importante es de qué manera podemos darles argumentos a los jugadores para que desplieguen una estrategia que está más pensada que practicada».

Y concluyó: «Argentina tiene la ventaja del rodaje de mucho tiempo, el haber jugado partidos importantes y estar absolutamente enfocados en lo que pretenden en una búsqueda que ya tiene adquirida más allá de los nombres».