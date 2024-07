La inesperada confesión del papá de Lautaro Martínez sobre su infancia: «A los 6 años ya…»

En la previa del choque entre la Selección Argentina y Ecuador por los cuartos de final de la Copa América, el padre de Lautaro Martínez reveló detalles del goleador que está teniendo un presente increíble en la Albiceleste. Además, confesó intimidades de su hijo y opinó sobre la posibilidad de que el Toro juegue con Julián Álvarez.

Luego del Mundial de Qatar donde no tuvo un desempeño como esperaba, la Copa América 2024 parece ser una revancha para Lautaro Martínez, que arrancó como suplente y se ganó la titularidad a base de goles. Sobre este presente, el padre del Toro planteó que «no creo que lo tome así. Tal vez se quedó con la espina de no haber jugado los minutos que quería. Ahora le tocó arrancar desde el banco, pero con las actuaciones y el rendimiento le ha creado un problema al entrenador. Eso es bueno».

Lautaro compite el puesto de centrodelantero con Julián Álvarez y solo una vez compartieron equipo, justamente en el último cruce ante Ecuador en la previa del certamen continental. Al respecto, Mario Martínez opinó: «Con Julián podrían jugar juntos tranquilamente. Dentro y fuera de la cancha se llevan muy bien con Julián y eso es muy importante, los dos a la hora de estar dentro de la cancha tratan de dar lo mejor y pensar en el grupo, no en lo personal«.

Las confesiones del padre de Lautaro Martínez sobre su infancia

Por otra parte, Mario destacó el gran presente que atraviesa su hijo: «Estoy orgulloso contento por el crecimiento que ha tenido en si carrera y que todavía tiene más para dar». Y recordó que desde muy chico ya se notaba que sería un deportista de elite. «A los 6 años ya vivía como un profesional«, remarcó.

Además, el padre del Toro confesó que tienen un grupo de Whatsapp familiar en el que hablan antes, durante y después de los partidos. Y reveló que no solo le comparten mensajes de apoyo: «Tenemos un grupo con la familia y en las previas o en el final tiramos cargadas sobre jugadas que falló, pero también lo felicitamos porque es una persona muy profesional desde chico. Las bromas son para distender, sabemos que se entrega al 100 por ciento».