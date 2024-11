La llamativa frase de Mauro Zarate sobre Vélez en la Copa Potrero: «Van a decir que lo quiero mufar»

Mauro Zarate se encuentra disputando la Copa Potrero, el torneo organizado por el Kun Agüero, y luego de uno de los encuentros fue consultado por el presente de Vélez. Sin embargo, lanzó una curiosa frase sobre el presente del Fortín.

El delantero habló sobre el presente del actual líder de la Liga Profesional, elogió la campaña del conjunto de Gustavo Quinteros e intentó evitar la famosa mufa.

«Vélez está haciendo un torneo espectacular, no quiero decir nada porque sino van a decir que lo quiero mufar, pero por merecimiento…creo que se entiende», planteó el goleador intentando cuidar sus palabras por una cuestión de superstición ante el fanatismo argentino.

Por otra parte, el delantero opinó sobre su futuro como profesional en 2025 y dejó abierta la puerta a lo que pueda pasar. «No sé, lo voy a pensar. Me gusta tanto la redonda que me cuesta dejarla», soltó en diálogo con Espn.

Y concluyó con una contundente frase: «También quiero disfrutar y seguir la carrera de director técnico. Veré».

El Kun Agüero habló sobre la polémica con los clubes por la Copa Potrero: «Que no busquen excusas»

El Kun Agüero se defendió de las críticas por la organización del polémico torneo y apuntó contra los clubes. «Hay algunos en instancias finales pero muchos otros que ya terminaron. La mayoría le rescinde el contrato para no pagarles en diciembre«, señaló.

«Buscan la excusa perfecta y nadie dice nada. Yo no me meto, pero que no busquen la excusa y digan que es por esto. Esto es para divertirse y cada uno puede hacer lo que quiera. Yo estoy contento, no tengo problema con nadie. A veces me molesta, porque yo no le hago mal a nadie«, planteó.