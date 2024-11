El Kun Agüero habló de la polémica con los clubes por la Copa Potrero: «Que no busquen excusas»

Sergio Agüero volvió a quedar en el centro de la polémica a partir de la Copa Potrero, el torneo que impulsó, luego de que varios clubes profesionales le rescindan contrato a jugadores que participaron.

El caso más llamativo fue el de Lautaro Torres que anotó a jugarlo con otro nombre a horas de la final por el ascenso de la B Metropolitana con Los Andes. El club decidió desafectarlo del plantel e informaron que trabajan en su desvinculación contractual al considerarla como «una conducta que constituye una falta grave».

El Club Atlético Los Andes informa a socios/socias, simpatizantes y al público en general que ha decidido desafectar del plantel al futbolista Lautaro Torres y nos encontramos trabajando en su desvinculación contractual, debido a una conducta que constituye una falta grave. pic.twitter.com/VqcfaMYsKu — Club Los Andes (@clublosandes) November 17, 2024

Esto se replicó en varios clubes y se instaló el debate si los bajos salarios en el fútbol del ascenso inciden en que los jugadores se tienten a participar de estos torneos, con premios mayores.

Kun Agüero: «Buscan la excusa perfecta y nadie dice nada»

El Kun Agüero se defendió de las críticas por organizar el torneo y apuntó contra los clubes. «Hay algunos en instancias finales pero muchos otros que ya terminaron. La mayoría le rescinde el contrato para no pagarles en diciembre«, señaló.

«Buscan la excusa perfecta y nadie dice nada. Yo no me meto, pero que no busquen la excusa y digan que es por esto. Esto es para divertirse y cada uno puede hacer lo que quiera. Yo estoy contento, no tengo problema con nadie. A veces me molesta, porque yo no le hago mal a nadie«, concluyó.

Sergio 'Kun' Agüero cruzó a los clubes que les rescindieron los contratos a los futbolistas que participaron de la Copa Potrero y defendió el torneo: "Es para divertirse, solo quiero hacer lo que a mí me gustaba cuando era chico". pic.twitter.com/N7cOUuA6Kj — Corta 🏆 (@somoscorta) November 18, 2024

Carlos Tevez, amigo de Agüero que también participó de la Copa Potrero, elogió la creación del certamen. «Es un placer estar acá, lindo quilombo armaste. Es una oportunidad única para los chicos de barrio y que se puedan mostrar», destacó.