La picante confesión de un campeón con Uruguay contra Bielsa: «Se ha sentido el maltrato»

En la previa del duelo entre Uruguay y Perú por las Eliminatorias, el escándalo destapado por Luis Suárez entre Marcelo Bielsa y los jugadores de la Celeste sumó un nuevo referente que salió a opinar. En este caso, el campeón de América en 2011, Álvaro González, habló sobre el tema, apuntó contra el entrenador argentino y confesó que hubo un pedido de disculpas.

«Son un montón de cosas, que no hacen solamente a lo que pasó con -Agustín- Canobbio. Él fue el jugador que no pudo manejar su frustración y explotó. Hay otros que han renunciado a la selección y no han hecho públicas ninguna de estas cosas», sostuvo el Tata en diálogo con Radio La Red.

Y agregó que «uno piensa en Matías Vecino y no se imagina otro motivo por el cual haya dado un paso al costado a la selección cuando siempre se tiraba de cabeza para vestir de Celeste. Hay un montón de cosas que se saben y otras no«. Además, planteó que “para el ambiente, no hubo sorpresa. Saltó todo con Luis (Suárez), pero era un secretos a voces que pasaban algunas cosas«.

Por otra parte, opinó que los problemas no surgieron únicamente por los tratos de Bielsa con los jugadores, sino que también pasa por otra parte: «Uno, que tiene contacto con los jugadores, sabe de varias otras cosas. No ha sido solo un tema de tratos con los jugadores, sino también con los funcionarios y el entorno del predio de la selección. Casi todo el personal ha sido renovado. Gente que estaba hace mucho tiempo, que era muy querida por los jugadores, se ha ido por una cosa u otra. También se ha sentido un poco de maltrato, se han ido generando situaciones…»

Además, el exjugador de Boca reveló que hubo un pedido de disculpas del entrenador argentino en la previa del duelo ante Perú de este viernes. “Sé que él ha pedido disculpas después de ciertos roces que hubieron en muchas de las cosas que han acontecido. Él pidió disculpas, asumiendo que no era la manera. El tema está en que lo más importante sea la selección para él y los jugadores, que sean capaces de convivir y trazar lineamientos en los que el respeto esté por delante”.

Álvaro Pereira opinó sobre el apoyo de José María Giménez a Bielsa en Uruguay

El Tata se refirió a las declaraciones de Josema Giménez, uno de los referentes de la Celeste. El defensor del Atlético de Madrid llevó calma a la situación y planteó que era un buen momento para hablar de la situación.

En este sentido, Pereira destacó que «es una oportunidad que se dio ahora para que todos colaboren y seguramente tengan las conversaciones que tengan que tener para que todo sea mucho más ameno. Lo mejor es, detectado el inconveniente, atacarlo y hablarlo, como dijeron muchos jugadores. Las cosas que no están cayendo bien hay que tratar de corregirlas y ver hasta dónde pueden ceder las partes para seguir adelante».