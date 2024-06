Lionel Messi confesó un inesperado consejo que le dio Martín Demichelis para mejorar su carrera

Este lunes, Lionel Messi está cumpliendo 37 años. El astro argentino se encuentra preparándose para el duelo ante Chile en la Copa América pero además, lanzó importantes declaraciones. Una de las más resonantes se relaciona con Martín Demichelis, entrenador de River.

El actual entrenador de River se caracteriza por cuidar a sus jugadores en distintos aspectos extrafutbolísticos para que puedan rendir al máximo dentro de la cancha. A modo de líder, el exjugador de Bayern Múnich logró convencer a Leo para que mejore su carrera.

El exdefensor que disputó tres Eliminatorias Sudamericanas, dos mundiales (2010 y 2014) y la Copa América 2015, compartió grandes y duras experiencias con Messi, quien lo sigue recordando como el pilar para tomar una importante decisión en su vida.

El consejo clave de Demichelis a Messi para que mejore su carrera

Durante una nota que dio el capitán argentino con Clank, se adentró con el tema de la alimentación en el deporte. «Hoy le doy muchísima más importancia y el cuidado físico. En 2014 yo entendí que tenía que hacer un cambio, sentía que no me sentía bien y que podía sacarle mucho más rendimiento a mi físico también», describió.

Y remarcó que «ahí, Martín Demichelis me hizo conocer a un doctor, al cual estuve yendo un par de años“. Justamente en ese año, ambos lograron llegar a la final del mundo frente a Alemania. Un punto de inflexión que lo hizo focalizarse en la comida.

«Aprendí mucho con él. Después fui agregando y cambiando cosas, volviendo a hacer cosas que hacía antiguamente“, describió. También, resaltó que “pasa mucho por la confianza de la persona que te está guiando e intentando ayudar y el saber conocer tu cuerpo, saber qué te hace bien y qué no”.

Sin dudas, este cambio lo favoreció, ya que no hay grandes lesiones del capitán en el historial de su carrera y eso tiene que ver con la buena recuperación, relacionada con la alimentación.

Antes de finalizar el 10 planteó que ese cambio sugerido por Demichelis lo llevó a ser consciente con los ejercicios preventivos y confesó: «Yo intenté crecer en ese aspecto también, en el cuidado y en lo preventivo, en hacer trabajo de prevención de isquios, que he tenido muchas lesiones ahí. Hacer trabajo de fuerza, que en mi carrera no he hecho, no hice mucho trabajos de pierna, de gimnasio y bueno, agregar todo lo que pueda ayuda para seguir rindiendo“.