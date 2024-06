El técnico de Escocia explotó contra Facundo Tello y desató la polémica: «Es de Argentina, por qué no es un árbitro europeo»

Tras la derrota en manos de Hungría, Steve Clarke, entrenador de la selección de Escocia despotricó contra el árbitro argentino Facundo Tello por un penal que no cobró a favor de su equipo en la Eurocopa. Los comentarios desataron la polémica.

El partido que Hungría le ganó en el último minuto adicionado a Escocia quedó marcado por ese 1-0 con sabor a épica para el ganador pero también por el susto que generó la grave lesión de un futbolista.

Los ánimos se caldearon en los bancos de suplentes luego de que Kevin Csoboth marcó, en el décimo minuto agregado del segundo tiempo del partido disputado en el Stuttgart Arena, el gol del triunfo de Hungría, que confía en ser uno de los cuatro mejores terceros de la etapa de grupos para avanzar a octavos de final.

Tras la eliminación Steve Clarke, explotó contra el arbitraje de Facundo Tello. Criticó la decisión de no otorgar un penal a su equipo con un comentario que para algunos, tuvo un tinte racista.

“El punto más importante del juego es el penal. ¿Por qué no se da? Necesito una respuesta. Necesito saber por qué no se cobró el tiro penal», sostuvo el entrenador en conferencia.

En tono ofuscado, el técnico del conjunto escocés soltó una frase polémica contra Tello al ser consultado sobre si fue a hablar con el juez principal: «¿Cuál es el punto? Es de Argentina. ¿Por qué no es un árbitro europeo? No entiendo por qué está aquí y no en su país arbitrando un partido. Es una competencia europea y debería haber un árbitro europeo. Es sólo mi opinión», arrojó.