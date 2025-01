Lionel Scaloni en modo Mundial 2026: opinó sobre la presencia de Lionel Messi y adelantó sorpresas

La Selección Argentina se prepara para el año previo al Mundial 2026, en el que defenderá el título del mundo. En ese sentido, Lionel Scaloni mantuvo una entrevista y reveló detalles sobre las posibilidades de que esté Lionel Messi. Además, adelantó que podría haber sorpresas en las próximas convocatorias.

«Las ganas de querer jugar el Mundial las tiene él y las tienen todos. Tanto él como sus compañeros son conscientes de que queda un tiempo prudencial. Hay que dejar pasar el tiempo y ver cómo uno va llegando. Él sabe muy bien lo que pensamos nosotros. Y es el más inteligente«, planteó el entrenador de la Albiceleste en diálogo con DSports.

A fines del año pasado, Messi habló sobre las chances de estar en el Mundial 2026 y no adelantó su decisión, aunque planteó que «espero terminar bien este año y empezar bien el próximo haciendo una buena pretemporada, la cual no tuve el año pasado por la cantidad de viajes que hicimos». Y remarcó que «no falta tanto pero a la vez falta mucho, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, por eso trato de vivir el día a día y no pensar más allá«.

Más allá de que la Pulga no dio precisiones, Scaloni reveló sus ganas de participar, por lo que esta temporada definirán su puede finalmente conducir a la Scaloneta en la defensa del título el próximo año.

Scaloni adelantó la posibilidad de que aparezcan sorpresas para el Mundial 2026

Por otra parte, el entrenador argentino opinó sobre la necesidad de probar nuevo jugadores, más allá de que la base de los campeones del mundo quiere estar en Estados Unidos, México y Canadá. En ese sentido, dejó abierta la puerta a que aparezca alguna sorpresa este año.

«Es el momento de pensar en darles oportunidades a chicos que todavía no han estado, lo estamos analizando. Es verdad que la base está. Pero, ¿por qué no pensar en algún chico que pueda aportar? Después, ya viene lo serio y hay que competir en un Mundial con chicos que necesitamos que tengan puesta la camiseta. Así que creemos que es el momento, ya veremos antes de la convocatoria», concluyó.