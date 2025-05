Libros | Una confusa (y muy divertida) enciclopedia de animales que… no existen

“Enciclopedia de fauna confusa”, libro de poesía ilustrada de la escritora Nina Jäger, con dibujos de María Alicia Favot editado por la editorial neuquina Tanta Ceniza, recibió el Premio Destacados ALIJA que otorga todos los años la Asociación de Libros Infantiles y Juveniles de la Argentina, sección Nacional de IBBY, la Organización Internacional del Libro Infantil y Juvenil que tiene sede en Suiza.

Antes, en 2023, había ganado un concurso del Fondo Nacional de las Artes dirigido a editoriales independientes que tuvieran proyectos de libros infantiles o juveniles ilustrados. “Así que es un libro que nos está dando muchas alegrías”, dice desde España donde está radicada desde hace un par de meses la directora editorial de Tanta Ceniza Aixa Rava.

“Es uno de los premios más importantes de América Latina en cuanto a literatura infantil y juvenil, y reconoce libros de diferentes géneros. ‘Enciclopedia de fauna confusa’ ganó en la categoría Poesía ilustrada. Para nosotras, plural que incluye a la autora, a la ilustradora y a la editorial, es una gran alegría recibir este reconocimiento, es una muestra de que el trabajo realizado ha sido muy bueno, de que el libro es original tanto en textos como en ilustraciones y diseño, una muestra de que vale la pena arriesgarse y confiar en lo que nos gusta hacer, en la poesía, en el arte”, explica.

“Enciclopedia de fauna confusa” está pensado como una enciclopedia de animales, “pero de animales que no existen”, aclara la editora. “Animales creados a partir de confusiones léxicas sobre sus nombres y características. Los poemas están ordenados alfabéticamente y su estructura reproduce la estructura de las definiciones del diccionario o definiciones enciclopédicas”. Por ejemplo:

coliflor. (de col y flor)

1. ver brócoli

2. dícese de una persona

galante, en especial

del varón enamoradizo

“Son numerosas las referencias literarias, musicales y del acervo cultural, como refranes o dichos. La autora juega con los significantes y los significados, con los sonidos de las palabras, con la ironía y la sátira, con la metáfora, y a través del rescate de confusiones infantiles crea seres del reino animal simpáticos y divertidos”, amplía la editora.

El libro se encuentra en el stand 3117 del Ente Cultural Patagonia, en el Pabellón Ocre de la Feria Internacional del Libro de BuenosAires. El stand del Ente reúne editoriales independientes de todas las provincias de la Región Patagonia, así como los fondos editoriales de esas provincias. El próximo jueves tendrá lugar la ceremonia de premiación de Alija.

Historia de una publicación

Nina Jäger (Buenos Aires, 1987) es poeta, docente y traductora. Enseña Literatura en los niveles secundario y universitario. Por su parte, María Alicia Favot (Bahía Blanca, 1957) transitó los caminos de la docencia, el derecho, la plástica y la escritura. En la actualidad, ilustra y escribe para las revistas Colofón y Ardea, y para la editorial Tanta Ceniza. Expuso en muestras individuales y colectivas en Argentina y Estados Unidos. En 2023 publicó su primer libro de cuentos, Nada que nos ilumine, por Factotum Ediciones (2023).

Nina y María Alicia aún no se conocen personalmente, se conocerán este jueves en la ceremonia de premiación de ALIJA. El trabajo conjunto lo realizaron a distancia y el match surgió de la editorial. “Cuando leí el libro me pareció que no existía mejor persona para ilustrarlo que María Alicia, por su curiosidad, por sus exploraciones creativas y técnicas, por su buena disposición, porque se divierte mientras crea, y este era un libro con el que pensé que se iba a divertir. Todo lo que pasó con este libro me confirma que no me equivoqué en la elección”, revela Aixa.

El libro llegó a Tanta Ceniza por Nina, su autora, quien se contactó por Instagram y les mandó el libro, en mayo de 2023. “Cuando lo leí, me pareció una genialidad de inmediato, pero ese año tenía el presupuesto editorial justo para publicar un solo libro y reimprimir otros dos que necesitaba poner en circulación. Por lo que le dije que no podría costear la publicación, pero que estaba muy interesada”.

Al poco tiempo, se abrió una convocatoria del Fondo Nacional de las Artes dirigida a editoriales independientes para publicación de libro infantil/juvenil ilustrado. “Con Nina coincidimos en que era una buena idea participar para así obtener parte del dinero que necesitábamos para publicar el libro. Presentamos el proyecto y en diciembre de ese año recibimos la noticia de que éramos una de las siete editoriales ganadoras. El premio nos permitió seguir adelante con la realización del libro y en junio de 2024 pudimos publicarlo”.