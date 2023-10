Liverpool venció a Union Saint Gilloise en el duelo entre Alexis y Kevin Mac Allister

Liverpool, con el mediocampista argentino campeón del mundo en Qatar 2022, Alexis Mac Allister, derrotó a Royale Union Saint Gilloise, de Bélgica, de su hermano Kevin, por 2 a 0, como local, en el estadio Anfield y se mantuvo líder del Grupo E de la Europa League.

El mediocampista neerlandés Ryan Gravenberch (44m. PT) y el delantero portugués Diogo Jota (47m. ST) convirtieron para el equipo inglés, que sumó su segunda victoria seguida en el torneo, ya que la fecha pasada le ganó por 3 a 1 a LASK, de Austria.

El entrenador alemán Jürgen Klopp decidió al inicio del segundo tiempo el ingreso de Alexis Mac Allister por el volante japonés Wataru Endo en Liverpool, mientras que en el equipo belga fue titular el defensor Kevin Mac Allister.

En la previa del partido, los hermanos compartieron mates en el campo de juego y en los días anteriores filmaron una videollamada palpitando el cruce para las redes sociales del club inglés.

“Hopefully you don’t enjoy it, I want you to suffer.” 🤣@alemacallister enjoyed a catch up with his brother @KMacallister30 ahead of our @EuropaLeague meeting on Thursday 😄 pic.twitter.com/KVaEhioYQK