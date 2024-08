Marcos Acuña, durísimo con Racing: «Me ensuciaron a mí y a mi familia, recibí amenazas»

Marcos Acuña tuvo su primera vez con la camiseta de River y en medio de una función colectiva que dejó dudas por el 0-0 ante Newell’s, lo más jugoso de la noche pasó por las declaraciones del lateral de Zapala, que llegó desde Sevilla y provocó el pase más importante del mercado en el fútbol argentino. Como en los 90, el Huevo fue de menos a más y cerró las declaraciones con mucho picante.

“Estoy feliz de volver al fútbol argentino. El partido se hizo muy trabajo, muy físico, pero hay que tirar para arriba y creo que se van a lograr los objetivos que tenemos”, arrancó Acuña, quien agregó: “Me encontré con un grandísimo club, los compañeros, los que trabajan… La verdad que me recibieron muy bien. Hay que seguir trabajando, acomodándome a lo que quiere el técnico”.

Como no podía ser de otra manera, el neuquino captó el rápido mensaje y ahí, cuando le nombraron la Libertadores, dio las primeras señales con algo de pimienta. “Me ilusiona, ¿a quién no? Vine a un club que es copero, estoy feliz y voy a tratar de dar lo mejor acá”.

«El único que me llamó fue River»

Esa fue la previa a la respuesta más contundente de la noche, porque cargó munición gruesa contra la dirigencia de Racing. “El único que me llamo fue River, fue Marcelo (Gallardo). Nadie del fútbol argentino me llamó. Los dirigentes de Racing se manejaron muy mal. Me ensuciaron a mí, a mi familia, recibí amenazas”, soltó y en el medio se le escapó un “no voy a hablar más del tema”.

“Solo por lavarse las manos ellos. Con Gallardo hablamos mucho de lo que quería él, lo que quería para mí y lo que podía dar. Me convenció cuando hablamos y acá estoy”, cerró, muy caliente.

Antes de las declaraciones, 0-0 con Newell’s

Antes, hubo un 0-0 que sorprendió, especialmente por el momento de cada uno. River venía embalado por el pase a los cuartos de la Libertadores y la Lepra, golpeado por la despedida de la Copa Argentina, por penales, ante Central Córdoba. Sin embargo, esa diferencia no se notó y los rosarinos hicieron un gran partido en el Monumental.

Es cierto que a la hora de las situaciones claras hubo una clara ventaja para el dueño de casa, pero en ningún momento, el equipo de Gallardo pasó por encima al de Sebastián Méndez, quien, sin dudas, se ganó algo de crédito para seguir en el cargo de DT. El Millo rindió con altibajos durante todo el partido y transformó en figuras al central paraguayo Gustavo Velázquez y el arquero Lucas Hoyos.