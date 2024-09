Martínez dijo que tiene «fuerzas para seguir» en Boca y que el gol del final «era válido»

La continuidad de Diego Martínez en Boca quedó en duda después de la derrota en el Superclásico con River pero el entrenador manifestó su deseo de continuar en el cargo.

«Tengo fuerzas para seguir tanto yo como mi cuerpo técnico. Estar acá es lo que busqué toda mi carrera, pero quiero lo mejor para Boca. Entre todos en el club veremos que es lo mejor», aseguró el DT.

El equipo se llevó la reprobación del público y la paciencia del hincha con el técnico se agotó. Venía de perder con Racing y quedó a 9 del puntero Vélez que juega el lunes.

Más allá de su voluntad de continuar dejó la puerta abierta a la decisión que pueda tomar el Consejo de Fútbol. Además de la Copa Argentina, el gran objetivo será clasificar a la próxima Libertadores.

“Me voy con sensaciones feas. Siento que no lo merecimos. En el primer tiempo el rival estuvo más intenso en las pelotas divididas. El equipo jugó mucho mejor el segundo tiempo, con mucho más control, sometimos al rival desde el juego. En esta clase de partidos es difícil tener chances, pero el equipo dominó y mereció el empate”, analizó.

Martínez y la opinión del gol anulado: «Era válido»

El entrenador de Boca consideró que el empate anulado de Giménez debió ser «válido» y lo comparó con el de Miguel Borja en River ante Atlético Tucumán la fecha pasada.

«A Milton le pega en el pie, en la cabeza y en la mano. Y después en la espalda, no lo mete con la mano, no se unifican criterios. La semana pasada el de River fue gol y este no«, afirmó el DT.