¡No retiren a Di María de la Selección! Fideo se despide, pero Scaloni le pone freno: “Soy partidario de…”

Ángel Di María siguió de festejos por el pase a la final de la Copa América de Estados Unidos 2024 con la Selección Argentina y en sus redes sociales subió un emotivo mensaje en el que remarcó que llevará a sus compañeros en el corazón. “No encuentro palabras para decir todo lo que me está pasando en este momento, pero lo que quiero destacar es el agradecimiento que siento hacia este grupo de jugadores”, comenzó Fideo Di María.

“Todos y cada uno de ellos hizo que yo haya llegado donde llegué, sin cada uno de ellos nunca hubiera podido ganar todo lo que gane, me llevo muchos trofeos más que importantes pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compra con nada”, destacó en su cuenta de Instagram.

Di María: «Vamos Argentina. Una final más, un paso más»

El autor de los goles importantes en la era de Lionel Scaloni, agregó: “Infinitas gracias a este grupo que siempre voy a llevar en mi corazón. Vamos Argentina. Una final más, un paso más”.

El volante/delantero, que todavía no resolvió su futuro luego de terminar el vínculo con Benfica de Portugal, jugará el próximo domingo su último partido con la Selección Argentina. Anunció hace unos meses que la Copa América será su último torneo como internacional, y así lo ratificó después de cada partido de la Scaloneta.

Scaloni y el futuro de Di María: «Soy partidario de…»

Más allá de que Ángel Di María se mostró firme sobre su decisión, Lionel Scaloni no quiso apresurar la partida de Fideo de la Selección Argentina y afirmó que intentarán que continúe en el combinado nacional.

«Y si lo convencemos a Fideo…» Scaloni y Messi pueden ser claves para que Di María sigua., (AFP)

«Ya saben como pienso. Soy partidario de esperar y que siga jugando, no retirarlo antes de la Selección. Sino ya empiezan as lágrimas, él se pone melancólico, además de la familia y los hinchas. Hay que dejarlo jugar. Y después ya veremos si lo convencemos o no lo convencemos. Pero mientras tanto tiene que estar acá y disfrutar del momento», aseguró el entrenador de la Albiceleste, luego de la victoria ante Canadá (2-0), donde Di María volvió a la titularidad.

El DT de Pujato sorprendió con estas declaraciones, pero si se guarda una ficha, por algo será. Él y Lionel Messi, que habló de «últimas batallas» pero seguirá en la Selección Argentina son, sin dudas, los que pueden convencer a Fideo de extender su ciclo en la Albiceleste.