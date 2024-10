Polémica en el Ascenso por incentivos económicos: «Nos dieron cinco millones»

Este fin de semana, Atlanta cayó en su visita a Atlético de Rafaela por la fecha 35 de la Primera Nacional 2024 y tras la derrota en Santa Fe, uno de los referentes del Bohemio realizó unas declaraciones que escandalizaron al Ascenso. Aseguraron que la Crema los incentivó económicamente para que le ganen a Brown de Adrogué.

«Con respecto al referí, yo creo que pasan cosas que nos condicionó. La expulsión de Carlos (Arce), la segunda amarilla no hay ni contacto. Pero bueno, ¿Qué vas a hacer? Cosas raras que pasan en el fútbol, hay cosas que se nos van del alcance de nuestras manos«, planteó el zaguero que pasó por Rosario Central en diálogo con Bohemiopress.

Pero luego, Gissi relató un hecho que vivieron justamente con el elenco de la Crema antes de cruzarse con el Tricolor de Adrogué: «Sabemos que existe el incentivo a favor, yo creo que eso está bien. Ellos (por Atlético de Rafaela) nos dieron cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué y eso está bueno. Ojalá sea siempre por ganar, por el bienestar«.

Las declaraciones de Gissi a los amigos de Universo Bohemio, coloca el tema de la incentivación en primer plano.



Nunca nadie fue tan claro para decir algo que se sabe hace mucho.



Grave porque pone un manto de sospecha sobre todos los jugadores. pic.twitter.com/TP0n9nd8Jd — Planeta Bohemio (@planetabohemio) October 7, 2024

Atlanta confirmó que fue incentivado para ganarle a Brown de Adrogué

En el cruce entre Atlanta y Brown de Adrogué que se desarrolló el pasado 2 de septiembre en el estadio Don León Kolbowski de Villa Crespo, el Bohemio ganó por la mínima gracias a un gol de penal de Ivo Costantino, a los 34 minutos del complemento.

Este resultado fue clave para que Rafaela tenga esperanzas de mantener la categoría, ya que esa msima fecha cayó 1-0 ante Chaco For Ever.

«No quiero decir nada, no sé si hubo algo en contra. La verdad es que no lo sé, no creo. Yo creo en la honestidad y la integridad del fútbol y los futbolistas, de los futbolistas sobre todo. Viste como es, hay cosas que pasan que uno se entera y prefiere a veces no enterarse, qué va a ser. Son cosas que se nos escapan, yo creo en la lealtad de la gente pero no ponga en el fútbol las manos en el fuego por nadie«, declaró el defensor.