Preocupación en Boca por Edinson Cavani de cara al debut en la Copa Argentina

Edinson Cavani y Cristian Lema no estarían en el debut de Boca por Copa Argentina. Foto: Prensa Boca.

En las últimas horas, Fernando Gago recibió dos noticias que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de Boca de cara al debut por Copa Argentina ante Argentino de Monte Maíz. Se trata del estado físico de Edinson Cavani, quien estaría en duda para el duelo.

El delantero uruguayo no pudo finalizar la práctica del sábado con normalidad y directamente no participó en la de este lunes con el resto del plantel. Además, el Matador no participó del último amistoso que disputó el Xeneize, en el que le ganó el pasado miércoles a Juventude de Brasil por 2-0.

En los últimos días, el jugador sufrió una dolencia muscular por lo que su presencia en Santa Fe está en duda.

Además, otro jugador de peso perdería Gago de cara al choque en el estadio de Colón. En este caso, sería en la zaga defensiva.

Cristian Lema es baja para el debut de Boca en Copa Argentina

El experimentado zaguero se perfilaba para ser titular ante Argentino de Monte Maíz luego de haberse acoplado al plantel tras superar una importante lesión. Sin embargo, se resintió de su lesión en el tobillo y volverá a estar fuera de la consideración del entrenador.

Otro nombre de peso que perderá Pintita para el debut oficial será el de Marcos Rojo, quien sufrió una dolencia en un tendón y podrá estar en el cruce de este miércoles.