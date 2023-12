Qué dice el estatuto de la AFA sobre las SAD en el fútbol

Anoche Javier Milei lanzó un mega DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que incluye (como había anticipado) un paquete de medidas entre las que se encuentra el proyecto para permitir a los clubes convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. El anuncio va en contra del estatuto de la AFA.

Pese al fuerte posicionamiento de los clubes de todas las categorías del fútbol argentino, el mandatario, a través de un DNU abrió la posibilidad a que el club que desee pueda convertirse en una sociedad anónima. Sin embargo, el artículo 10 del estatuto de la AFA, impide que esto suceda.

En el artículo 10 del estatuto de la AFA, el inciso 2 indica claramente que los clubes que sean invitados a formar parte de la entidad «deberán revestir el carácter de asociaciones civiles sin fines de lucro», pero además asegura que «la calidad de miembro termina por dimisión, expulsión, pérdida de los requisitos necesarios para su afiliación o disolución» para aquellos que acepten ser una SAD.

Con información de TyC Sports

Milei respecto a las SAD: «el que se opone está defendiendo negocios propios»

Tras el anuncio de los decretos en cadena nacional, entre los que se encontraba el de las SAD, Javier Milei explicó que «damos la opción de que se amplíe el régimen de sociedades posibles. Es opcional. Si querés, podés seguir teniendo el club como lo tenés ahora», y además aseguró que «los que se oponen están defendiendo negocios propios», concluyó.

Sociedades Anónimas Deportivas: el mal ejemplo de Chile y el rechazo de la AFA

Claudio Borghi no es dirigente, pero sí palabra autorizada y siempre se mostró en contra de las sociedades anónimas en el fútbol. Radicado en Chile, donde varios clubes fueron privatizados, ejemplificó la situación.

“A partir de la llegada de las sociedades anónimas en Chile, los dueños invierten muy poco en lo que son las divisiones inferiores», expresó Borghi.

«Una vez un dueño me dijo: ‘¿Para qué voy a invertir en un chico de 12 años si yo solo quiero estar dos o tres años en el club?’. Ellos quieren hacer negocios, pero lo que no entienden es que no compran un club, compran una historia, un sentimiento y una pasión”, concluyó.

Además de Borghi, varios reconocidas figuras del mundo deportivo se mostraron en contra de esta iniciativa. La propia AFA, durante una asamblea ordinaria, se declaró en rechazo a la privatización de los clubes.