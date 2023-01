Qué le dijo Enzo Fernández a RÍO NEGRO hace un año en San Martín

Difícil encontrar en la historia del fútbol a un jugador con el crecimiento meteórico que ha tenido en su carrera Enzo Fernández en los últimos dos años. Hoy se transformó en el pase más caro de un argentino de la historia con su llegada a Chelsea, pero su recorrido es digno de ser destacado.

El pibe que acaba de cumplir 22 años experimentó lo que muchos nunca viven en toda su campaña y uno de los momentos simbólicos se dio en la región.

En diciembre de 2021, con Marcelo Gallardo a la cabeza, River decidió hacer la pretemporada de enero de 2022 en San Martín de los Andes, después de lo que había ocurrido dos años antes en la ciudad neuquina con un recibimiento impresionante, nunca visto en la Patagonia.

Fue un cambio de planes, porque el Millo tenía todo arreglado para irse a Estados Unidos pero la situación sanitaria obligó a modificar la idea. Así, el entonces campeón del fútbol argentino llegó al Hotel Loi Suites situado a diez kilómetros de la ciudad y realizó sus trabajos en el predio El Desafío, que está a pocos metros.

Enzo Fernández con Julián Álvarez en la pretemporada 2022. Foto: Patricio Rodríguez

Enzo era parte esencial de ese plantel. Pese a su corta edad y a que llevaba seis meses en el equipo, cumplía un rol clave como volante de juego, por delante de su tocayo Pérez. Por esos días, en Capital Federal el calor era agobiante y San Martín le daba un respiro al plantel en ese sentido.

La cobertura de RÍO NEGRO incluyó un mano a mano con Fernández, que ya era una de las joyas del fútbol nacional y se sentó gentilmente para una charla que quedó en el recuerdo, sobre todo de este cronista. «Acá hay mucha gente de River, por lo que vi. Que el cuerpo técnico haya elegido que estemos acá con este clima no tan caluroso, como es en Buenos Aires, nos permite entrenar mejor y más cómodos«, decía al respecto.

Ese equipo había arrasado en la Liga y consultado por la superioridad sobre los rivales, Enzo no titubeaba al declarar que «se nota mucho. Creo que los últimos 25 o 30 minutos se nota la diferencia física y el convencimiento del grupo, que es unido y va siempre para adelante. No nos dejamos caer«.

Foto: Patricio Rodríguez

El nacido en la ciudad de San Martín del Gran Buenos Aires hizo todas sus inferiores en River, pero a la hora de debutar en primera tuvo que irse a préstamo a Defensa y Justicia, «Fue un momento muy lindo en mi carrera porque pudimos ganar dos campeonatos (Sudamericana y Recopa). Tuve la suerte de tener cuerpos técnicos y compañeros que me ayudaron un montón, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Fue un paso importante para mi porque me ayudó a crecer, madurar y tener roce con jugadores profesionales. Yo era un chico y Defensa me dio una oportunidad, confió en mi y estoy muy feliz de haber quedado en la historia del club con esos campeonatos», señalaba sobre el Halcón de Varela.

Después, el alto nivel del jugador llevó a Gallardo a pedirlo para River antes que terminara su préstamo.

«Cuando volví lo disfruté mucho. Estaba muy contento cuando me avisaron que llegaba. Por suerte pudimos terminar el 2021 con dos campeonatos, jugamos muy bien en los últimos partidos. El equipo se aceitó partido tras partido y eso me hizo feliz en lo personal y grupalmente, mucho mejor«, expresaba Enzo.

Pero hay una de las respuestas que hoy cobra otro valor. Ya instalado en el fútbol europeo hace seis meses y cotizado muy alto en el planeta tras haberse consagrado campeón del mundo en Qatar 2022, llegó el salto a la Premier League.

Consultado por los jugadores que le gustaba, Enzo comentó que «del fútbol europeo miro mucho a Verrati, Leo Paredes, que son referentes en mi puesto, como también Sergio Busquets, los que juegan de cinco. Y bueno, acá en River, Enzo Pérez obvio«.

Ya se venía enfrentando con varios de ellos en los últimos meses con Benfica y la selección, pero ahora formará parte de la que está considerada como la mejor liga del mundo. Hace un año respiraba los aires de montaña que nuestra región ofrece como escenario en la zona cordillerana. Ojalá que Enzo siga escalando, porque ya demostró que no tiene techo.