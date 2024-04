Rubén Insúa rompió el silencio: «Es raro revisar cosas a los tres meses cuando firmas por dos años»

Rubén Darío Insúa habló por primera vez tras su salida de San Lorenzo. Dio detalles de su última reunión con la comisión directiva y apuntó contra el armado del equipo. Además, opinó sobre su sucesor, Leandro Romagnoli y aseguró que vio la derrota en la Copa Libertadores de este martes.

«Vi el primer tiempo ayer, después tuve que salir. Me sentí un poco raro viéndolo, hay que acostumbrarse. No quisiera opinar demasiado, está Pipi (Romagnoli) al que le deseo que le vaya bien», comentó el Gallego en diálogo con Espn.

También se refirió a su último paso por el Ciclón y se refirió a la temporada 2023: «Cuando llegué había terminado el primer torneo de 2022. Clasificamos a la Sudamericana ganando cinco de los últimos seis partidos. En la Copa fuimos competitivos, pudimos pelear. En la Copa Argentina perdimos con Defensa y nos hicieron un solo gol. Nos metimos a la Libertadores pasando tres equipos en la última fecha».

Sobre la renovación de su contrato, el ex DT del Ciclón planteó que «hablé con los cuatro candidatos antes de las elecciones. Después del partido con Central Córdoba, el actual presidente (Marcelo Moretti), me vino a ver a mi casa cinco días después y me ofreció renovar el vínculo por dos años, para continuar el plan que estaba en vigencia«.

Y se refirió al armado del plantel para esta temporada: «Le pedí mantener la base de 14 jugadores que habían jugado de forma continua en 2023 y sumar 6 o 7 refuerzos. De esa base se fueron Batalla, Rafa Pérez, Elías, Maroni y Girotti». Además, reveló que «el presidente me dijo que la aspiración era ganar la Libertadores y yo estaba de acuerdo. Era importante traer refuerzos de jerarquía que potencien el buen equipo que había. Di 5 o 6 nombres que me gustaban y llegó solo Cristian Ferreira cinco días antes».

Insúa cuestionó a los dirigentes de San Lorenzo tras su salida

El Gallego habló sobre la reunión que mantuvo con Moretti en la que se decidió su desvinculación de San Lorenzo: «Nosotros volvimos del viaje a Quito y cuando me desperté tenía un mensaje del presidente que quería hablar conmigo más tarde. No es muy habitual revisar cosas a los tres meses cuando firmas por dos años. No tenía certezas que el vínculo se iba a terminar ahí».

Y explicó cuál fue su respuesta tras la decisión del presidente del Ciclón: «Yo estoy entrenado para estas cosas, a la familia le duele un poco más esto. Tengo 27 años en la profesión, conozco más de esto. Escuché los argumentos del presidente, apenas se sentó me dijo que sus pares le habían pedido que se termine el vínculo. Le dije que parecía raro hablar de esto a tres meses de firmar un contrato de dos años. El último jugador llegó para la fecha 5. En un torneo corto de 14 fechas, no podés dar esa ventaja».

«El presidente me dijo a mí en mi casa que tenía 15 millones de dólares para reforzar el plantel y que se iban a quedar los 14 jugadores. De los 10 jugadores que vinieron, pedimos a dos», sentenció en diálogo con Espn.