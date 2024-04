Clima hostil en San Lorenzo: perdió contra Liverpool y peligra su continuidad en la Libertadores

San Lorenzo, con un desempeño muy pobre perdió 1 a 0 con Liverpool en condición de visitante por la tercera fecha de la Copa Libertadores y quedó último en la tabla del Grupo F. Los hinchas estallaron contra los jugadores.

En la última jugada del partido, Franco Nicola convirtió el único tanto del partido para dejar al elenco uruguayo tercero en la tabla, con los mismos puntos que Palmeiras e Independiente del Valle pero con menos diferencia de goles.

INCREÍBLE: LIVERPOOL LO GANA EN LA ÚLTIMA ANTE SAN LORENZO.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/JWh9x54U3e — SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2024

Por otro lado, el equipo dirigido por Leandro Romagnoli apenas rescató un punto cuando recibió a Palmeiras en la primera fecha y perdió los dos encuentros siguientes que lo dejan al borde de la eliminación de la competencia.

El equipo de Boedo intentó imponerse desde el principio pero Liverpool estuvo muy bien plantado en mitad de cancha y cortó cada avance y buscó el arco rival, aunque sin éxito.

Ya en el cierre del partido, un pelotazo largo de Liverpool dejó pisando el área al ingresado Nicola, quien buscó tirar un centro al segundo palo pero la pelota se coló por encima de todos y puso el 1 a 0 final.

Consumada la derrota, los hinchas del Ciclón apuntaron contra los jugadores. “La camiseta del Cuervo se tiene que transpirar, si no, no se la pongan. Váyanse no roben más” y “¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!”, fueron algunos de los cánticos que bajaron de las tribunas.